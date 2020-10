Apple rectifie macOS 10.14.6 avec une mise à jour supplémentaire

Après une mise à jour de sécurité (2020-005) ratée pour macOS Mojave en date du 24 septembre dernier, Apple avait du retirer la version de ses serveurs. Ceux qui faisaient face à des bugs à répétition peuvent désormais souffler puisque la firme a publié cette nuit une mise à jour supplémentaire de 10.14.6 qui corrige les problèmes.

Mise à jour supplémentaire pour macOS Mojave 10.14.6

Parmi les problèmes en question, on trouvait des bugs vraiment gênants comme l'impossibilité de créer une nouvelle session utilisateur, un temps de démarrage à rallonge, un panneau de réglages figé, une barre de statut non mise à jour en changeant d'application, etc. Sans oublier un Safari 14 en carafe.



Nommée sommairement « mise à jour supplémentaire de macOS 10.14.6 », ce patch apporte donc une version corrigée de Safari 14 ainsi que des correctifs par dizaines. On a noté les points suivants :

Résout un problème pouvant affecter les performances de l'application

Résout un problème de stabilité avec l'assistant de migration

Résout un problème qui peut empêcher la création de compte utilisateur

Résout un problème de capture instantanée locale de Time Machine.

Résout un problème de mémoire

Pour ceux qui sont encore sous macOS Mojave (et non Catalina ou Big Sur), la mise à jour va être proposée dans les Préférences Système. Ou installée directement selon vos préférences.