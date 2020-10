L'ECG de l'Apple Watch mis en défaut par une étude

L'Apple Watch a révolutionné la façon de surveiller son rythme cardiaque. Même si la montre connectée d'Apple n'est pas parfaite et ne voit pas toutes les fibrillations auriculaires, comme nous avons pu le voir dans le passé, elle a sauvé la vie de nombreux utilisateurs ! Aujourd'hui, une récente étude accuse l'Apple Watch d'inquiéter les utilisateurs pour rien.

L'ECG est-il vraiment fiable ?

Aujourd'hui pour vendre son Apple Watch, la firme de Cupertino mise énormément sur les fonctionnalités santé. Véritable atout majeur face aux montres connectées concurrentes, l'ECG est devenu en très peu de temps une valeur sûre pour convaincre les consommateurs à investir dans l'Apple Watch.

Cependant, si l'électrocardiogramme a permis de détecter de nombreuses irrégularités cardiaques chez des utilisateurs partout dans le monde, l'Apple Watch est aussi à l'origine d'une multitude d'alertes qui sont finalement complètement fausses et qui provoquent une consultation chez le médecin inutile (au frais de la sécurité sociale pour les français).



Si ce second point est rarement mis en avant dans les médias, une étude menée par des chercheurs de la faculté de médecine de la Mayo Clinic dans le Minnesota a apporté des statistiques qui démontrent que l'ECG de l'Apple Watch est très loin d'être irréprochable.

Selon l'étude, sur 264 patients qui se sont présentés suite à une alerte de leur Apple Watch, seulement 30 ont été diagnostiqués d'une pathologie cardiovasculaire.

Cela représente seulement 11,4% des personnes auxquelles s'est intéressée l'étude. Comment expliquer ce phénomène ?

Cela serait dû à une utilisation qui ne correspond pas au développement qu'a reçu l'ECG d'Apple. Le programme de la firme de Cupertino a été conçu essentiellement pour des personnes d'un certain âge et exclusivement pour détecter la fibrillation auriculaire symptomatique (appelé aussi silencieuse).



Le problème aujourd'hui c'est que l'ECG est utilisé par des personnes qui ont moins de 22 ans et pour qui l'électrocardiogramme d'Apple n'est pas adapté. Un coeur ne réagit pas de la même façon pour une personne qui a moins de 30 ans et une autre qui a plus de 60 ans. D'après l'étude, Apple part sur de bonnes attentions quand il s'agit de commercialiser une Apple Watch avec l'ECG, cependant inconsciemment l'entreprise communique des informations erronées à un grand nombre d'utilisateurs ce qui les pousse après à une surutilisation des ressources de santé.

L'étude conclut une flagrante défaite de l'Apple Watch :

La Food and Drug Administration et Apple devraient tenir compte des conséquences imprévues d'un dépistage généralisé de la fibrillation auriculaire asymptomatique («silencieuse») et de l'utilisation de la fonctionnalité de détection du pouls anormal de l'Apple Watch par les populations chez lesquelles le dispositif n'a pas été suffisamment étudié.

