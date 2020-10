Rhinoshield publie une photo des iPhone 12 Pro

Hier à 23:18

Medhi Naitmazi

Après avoir découvert les noms des iPhone 12 dont l’iPhone 12 Mini, voilà que nous découvrons une photo de la gamme 2020 du côté de notre partenaire Rhinoshield. Sur sa page de précommande de coques pour les smartphones Apple et autres produits de la marque, on peut apercevoir les iPhone 12 Pro.

Les iPhone 12 Pro en coloris gris sidéral

En effet, avec une image plutôt sombre, l’accessoiriste dévoile les haut de gamme Apple attendus dans les prochains jours dans leur coloris gris sidéral. C’est un tweet de « Patrick » repris ensuite par « M » qui nous a alerté.



En éclaircissant l’image comme suggéré par ce dernier, on distingue mieux le nouveau design plat et carré, ainsi que le module photo arrière. Il arbore les trois capteurs de l’iPhone 11 Pro ainsi que le Lidar que l’on a découvert sur l’iPad Pro 2020 et que toutes les rumeurs annoncent sur l’iPhone 12 Pro. Une preuve de plus, ou bien un coup de bluff, à vous décider.



Dans tous les cas, Apple doit tenir un keynote prochainement, probablement le 13 octobre, pour dévoiler ses iPhone 5G avec des nouveautés attendues comme la 5G, de l’OLED pour tous, un design repris des iPhone 4 et 5 ou encore des améliorations sur la photo et Face ID. On ne sait pas encore si Apple intègrera la recharge inversée et un écran 120 HZ.



Voici l’image légèrement retouchée des iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max :