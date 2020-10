Apple parle de la puce A14 et du Face ID avec les masques dans une interview

Hier à 20:16 (Màj hier à 21:12)

Julien Russo

2

Chaque année, Apple cherche à apporter toujours plus de puissance et de performance avec ses processeurs destinés aux iPad et aux iPhone. Cette année, la firme de Cupertino a réalisé quelque chose d'incroyable avec la puce A14 qui sera disponible dans les iPad Air 4 et les futurs iPhone 12. À quelques semaines avant la commercialisation de la prochaine génération de smartphone pommé, Tim Millet le vice-président de l'architecture des plates-formes d'Apple s'est exprimé dans une interview.

La puce A14 va vous surprendre

Alors que nous attendons avec impatience les futurs iPhone 12, Tim Millet vient de nous donner un petit aperçu des performances que nous aurons avec la puce A14 Bionic. Selon lui, c'est la puce qui apportera la plus grosse différence de performance depuis ces dernières années.

Millet a expliqué qu'une partie du potentiel du processeur A14 est due à l'apprentissage automatique qui permet selon lui "une toute nouvelle classe" d'applications. Avant qu'Apple approuve cette puce pour la production, Tim Millet et le reste de son équipe ont effectué une multitude d'expérimentations, la puce a été mise à rude épreuve avec diverses utilisations. D'après ses déclarations, il va falloir s'attendre à quelque chose de spectaculaire, il a affirmé au micro du média allemand Stern que les résultats des épreuves qu'avait passés la puce A14 étaient à couper le souffle !

Le développement d'une puce comme l'A14 ne peut se faire qu'avec une collaboration entre l'équipe matérielle et logicielle. Cela est obligatoire pour maximiser les performances et proposer des résultats au-delà des attentes de l'entreprise.

Nous travaillons en étroite collaboration avec notre équipe logicielle tout au long du processus de développement pour nous assurer que nous ne construisons pas uniquement une technologie utile à quelques-uns. Nous voulions nous assurer que des milliers et des milliers de développeurs iOS puissent en faire quelque chose.

Core ML est une opportunité fantastique pour les personnes qui souhaitent comprendre et découvrir les possibilités dont elles disposent. Nous avons investi beaucoup de temps pour nous assurer de ne pas simplement mettre des transistors dans la puce qui ne sont alors pas utilisés.

L'autre partie de l'interview s'est intéressé à l'utilisation de la reconnaissance faciale pour déverrouiller son iPhone. Que l'on soit aux États-Unis, en France ou au Japon, en ce moment tout le monde porte un masque, ce qui ne facilite pas le déverrouillage de notre iPhone.

Il y a plusieurs mois, Apple a fait en sorte que dès qu'iOS détecte que vous portez un masque, l'authentification Face ID échoue et vous transfère vers le code de déverrouillage.

Pour Tim Millet, il est inconcevable de proposer une reconnaissance faciale avec un masque, c'est quelque chose qui ne pourrait jamais atteindre le niveau de sécurité qu'exige Apple.

Il est difficile de voir quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Les modèles de reconnaissance faciale sont vraiment bons, mais c'est un problème délicat. Les utilisateurs veulent la commodité, mais ils veulent aussi être en sécurité. Et chez Apple, il s'agit de s'assurer que les données restent sécurisées.

On peut penser à des techniques qui n'impliquent pas la partie du visage qui est couverte par la protection bouche-nez. Mais vous perdez ensuite certaines des fonctionnalités qui rendent votre visage unique, ce qui permet d'imaginer plus facilement que quelqu'un pourrait déverrouiller le téléphone.

Conclusion, il est plus raisonnable de ne pas "former" le Face ID a une authentification avec un masque. C'est à la fois pour assurer une sécurité optimale et éviter un taux d'erreur qui passerait de "rare" à "élevé".



Source