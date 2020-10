Apple Pay : la prochaine poule aux oeufs d'or ?

Il y a 1 heure

Alexandre Godard

1

Un analyste d'une banque américaine s'est adonné aux prédictions en ce qui concerne les services de paiements d'Apple. On pense bien évidemment à Apple Pay et l'Apple Card qui selon ses dires, pourrait rapporter des milliards à Apple dans les années à venir.

Les services de paiement d'Apple peuvent devenir la principale source de revenus pour la marque à la pomme

Une banque d'investissement américaine nommée Cowen a fait des estimations budgétaires sur les services de paiement d'Apple et comme on pouvait s'en douter, cela semble très positif pour Apple dans un futur proche et lointain.



L'analyste principal, Krish Sankar a donné son point de vue sur Apple Pay, Apple Card et Apple Pay Cash :

Les plates-formes de paiement numérique d'Apple sont une partie à croissance rapide mais sous-estimée de l'activité de services de l'entreprise.

Selon cet analyste, chacun des services affiche une progression de presque 100% par rapport à l'année précédente. À noter que ce secteur, contrairement à plein d'autres, a vu son utilisation augmentée avec la pandémie de coronavirus. Sankar prévoit qu'à l'avenir, Apple Pay sera l'atout principal d'Apple en termes de revenus. Il estime également qu'Apple Pay peut grimper de 18% par an jusqu'en 2023, et même plus si l'Apple Card devient disponible pour l'Europe et l'Asie.

Krish Sankar a également déclaré :

Alors qu'Apple a décrit ces services numériques comme complémentaires de ses plates-formes matérielles mobiles, nous pensons que la future extension de ces services à l'échelle mondiale, associée à une profondeur et à une sophistication croissantes, pourrait positionner Apple comme un concurrent émergent dans l'espace fintech.

En ce qui concerne Apple Pay Cash, le système de paiement peer-to-peer de l'entreprise fait également partie de la réussite des produits fintech d'Apple. Selon l'analyste, ce service, lui aussi, va connaître une croissance dans les années à venir. Peut-être moins importante que les deux autres mais néanmoins pas négligeable.



Pour terminer, il a donné ses prédictions sur Apple en ce qui concerne l'action en bourse. Sankar maintient son objectif de l'action AAPL sur 12 mois à 133 $.



Vous l'aurez compris, ce ne sont bien évidemment que des prédictions mais Apple est encore une fois bien parti pour cartonner dans un secteur "autre" que la téléphonie. On vous cache pas qu'on aimerait bien voir l'Apple Card débarqué en Europe sachant que cela fait plus d'un an qu'elle est disponible aux États-Unis.



Dites-nous si pour votre part, une carte bancaire Apple pourrait vous intéresser ?



Source