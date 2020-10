The longest drift : le jeu de course / aventure sortira le 26 octobre

Il y a 4 heures

Alban Martin

The Longest Drift est un futur jeu d'aventure-puzzle-course unique en son genre qui arrivera le 26 octobre sur App Store. Actuellement en précommande, le titre de Tepes Ovidiu vous propose de résoudre le mystère de la disparition de deux membres d'une même famille.



The longest drift : une course contre la montre

Dans The Longest Drift - le plus long dérapage - vous jouez une mère de famille partie à la recherche de son mari et de son fils disparus de manière mystérieuse. Si le but est de récolter des indices et de résoudre des puzzles, le gameplay est aussi composé de phases de conduite façon Ken Block. Oui, il va falloir drifter dans tous les sens... Ce ne sont pas des voitures que vous devez piloter, mais des savonnettes qui dérapent sans arrêt.

Loin dans un village de campagne reculé et pittoresque, une femme a entrepris un voyage pour retrouver son mari et son fils perdus. Pour réussir cette mission, elle devra prouver de grandes compétences de conduite, résoudre des énigmes et enquêter sur des événements mystérieux.

Entre chaque "spéciale" (rallye), il faudra fouiller des zones diverses et variées à la recherche d'objets et d'indices. A chaque fois, le but sera de résoudre l'énigme afin de progresser, le tout dans une ambiance relaxante. La bande son est parfaitement adaptée à la patte graphique en low-poly. D'ailleurs, il est possible de changer la station de radio pendant vos courses, un petit clin d'oeil à GTA.



Une fois le mode solo terminé, sachez qu'il sera possible de défier vos amis et de participer à un mode sans fin pour faire durer le plaisir.

The Longuest Drift sera disponible sur iPhone et iPad le 26 octobre prochain à 2,29€.



