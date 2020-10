L'iPhone 12 va attirer beaucoup d'utilisateurs Android d'après une étude

Julien Russo

Si de nombreux utilisateurs passent d'iOS à Android, dans le sens contraire ça marche tout aussi bien ! Un site de revente et de reprise de smartphones du nom de SellCell a pris l'initiative de proposer un sondage à plusieurs de ses visiteurs. Ce formulaire qui a sondé 2000 usagers Android a révélé un coup de coeur pour l'iPhone 12, mais surtout pour iOS !

Passer d'Android à iOS ? Vous ne pourrez pas avoir une meilleure idée !

C'est officiellement annoncé depuis hier soir, Apple va enfin présenter ses iPhone 12 lors du keynote mardi prochain. Après un retard causé par le Covid-19, la firme de Cupertino devrait normalement commercialiser ses nouveaux smartphones vers la fin du mois d'octobre ou début novembre !

Si on sait que de nombreux utilisateurs d'iPhone vont renouveler en masse pour bénéficier de la 5G, mais aussi des nombreuses fonctionnalités du nouveau smartphone d'Apple, du côté d'Android, beaucoup de "fidèles" se disent prêts à tout lâcher pour venir dans le monde merveilleux d'Apple.

D'après le sondage de SellCell, beaucoup d'utilisateurs Android seraient attirés par les iPhone 12 qui vont prochainement être annoncés. Le modèle qui pourrait rencontrer le plus de succès, c'est l'iPhone 12 mini qui possèderait un prix plus accessible avec des composants de dernière génération qui vont assurer des performances au-delà de nos attentes.

Près de 33% des utilisateurs d'Android envisagent de se procurer un iPhone 12 en guise de prochain smartphone.

48,1% des sondés sont intéressés par l'iPhone 12 au meilleur rapport qualité/prix (soit l'iPhone 12 mini), mais 22,9% souhaiteraient conserver un grand écran quitte à payer cher avec un iPhone 12 Pro Max.

La principale raison de la migration vers l'un des modèles d'iPhone 12 c'est le support logiciel d'iOS. En effet, sur Android la majorité des utilisateurs se plaignent que le support des mises à jour est trop limité dans le temps. Après deux années avec un smartphone, Google stoppe le support des mises à jour ce qui empêche de profiter des dernières nouveautés logicielles. À contrario, chez Apple le support des mises à jour sur l'iPhone dure bien plus longtemps. Prenons un exemple... l'iPhone 6S qui a été lancé en septembre 2015 peut encore cette année installer iOS 14 alors que 5 ans se sont écoulés ! Avec un smartphone Android, installer une mise à jour sur un smartphone commercialisé il y a 5 ans relève de la science-fiction.

Le sondage affirme que 55,09% des personnes qui ont indiqué vouloir passer sur l'iPhone 12 ont essentiellement envie de partir d'Android pour cette raison.



La protection de la vie privée a également été l'un des sujets abordés par les personnes sondées. Apple ne cesse de mettre en avant ses divers efforts pour protéger ce que vous faites avec votre iPhone. Nous avons pu le remarquer avec iOS 14 quand une application jette un coup d'oeil dans votre dernier copier/coller ou encore quand une app active le micro et/ou la caméra, iOS vous tient directement au courant avec une indication en haut de l'écran.

De plus, les autorisations qui existent depuis plusieurs années (comme l'autorisation pour accéder aux photos, contacts, localisation...) ajoutent une sensation de contrôle et de maitrise sur ses données personnelles. Cela attire et Apple le sait !

L'enquête affirme que 48,8% des sondés ont envie de passer à l'iPhone 12 pour cette raison. Comme quoi que la stratégie d'Apple fonctionne plutôt bien...

Dans les 2000 personnes sondées, on retrouve aussi ceux qui veulent un smartphone plus petit. Depuis plusieurs années, une multitude de consommateurs se sentent frustrés par les choix des constructeurs. En effet, ces choix se portent principalement sur les grands écrans, sauf que beaucoup de marques ont tendance à oublier qu'il y a aussi une forte demande pour les petits écrans.

Ça tombe bien, Apple ne l'a pas oublié. D'après les récentes rumeurs, l'iPhone 12 mini comporterait un écran AMOLED de 5,45 pouces, ce qui est bien plus petit que la tendance actuelle qui dépasse les 6 pouces !

Ils se disent 36,9% à être séduits par l'iPhone 12 mini pour sa petite taille.



Pour conclure, 30,9% ont envie de passer à l'iPhone 12 pour son prix plus accessible (on parle ici du modèle mini et peut-être au-dessus). Ils sont également 24,7% à avoir envie de passer sur l'un des modèles d'iPhone 12 pour ses nouvelles fonctionnalités (modem 5G, écran 120 Hz, scanner LiDAR...).