Mercedes : en route vers l'électrique avec 6 nouveaux modèles

Mercedes continue d'avancer sur le marché de l'électrique avec un premier modèle, l'EQS, prévu pour 2021. Mais le géant allemand de l'automobile ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et va sortir pas moins de 5 nouveaux modèles par la suite d’ici 2020.

Mercedes compte bien s'imposer sur le marché de l'électrique

Mercedes a bien compris que l'électrique fait partie du futur de l'automobile et ne compte pas perdre de temps. C'est ainsi que l'on apprend qu'après la sortie de sa berline EQS, qui devrait proposer jusqu'à 700 km d'autonomie, Mercedes va sortir pas moins de 5 nouveaux véhicules 100% électriques.



On se rend compte que petit à petit, Mercedes compte créer une gamme spéciale pour l'électrique ou du moins ajouter un modèle électrique à chaque catégorie de la marque. Ainsi, l'électrique chez Mercedes sera accessible sous différents prix et pas seulement pour le très haut de gamme difficilement accessible.

Pour ce qui est de la catégorie A (classe A, GLA...) Mercedes va créer l'EQA et pour la classe B, l'EQB. Vous l'aurez donc compris, la dénomination pour l'électrique chez Mercedes est "EQ" et la lettre qui suit ces deux-là annonce la catégorie dans laquelle il se trouve. D'autres modèles vont donc arriver par la suite pour compléter la gamme avec un EQS SUV , un EQE et un EQE SUV.



Tous ses efforts de la part du constructeur de allemand pour créer rapidement une gamme électrique s’inscrivent dans un plan d’action à grande échelle baptisé "Ambition 2039" dont l’objectif est de proposer une gamme neutre en CO2 en 2039. Mercedes prévoit même qu'à partir de 2030, la moitié de ses ventes seront des véhicules électriques ou hybrides.