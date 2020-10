NBA 2K21 : Un trailer PS5 bluffant de réalisme

Les consoles "nouvelle génération" arrivent et les jeux aussi. 2K de son côté vient de nous livrer un nouveau trailer PS5 qui devrait vous en mettre plein la vue. Peut-être un moyen de faire passer la pilule des 10€ supplémentaires dont les joueurs devront s’acquitter pour profiter de la version next gen du jeu de basket.

La next-gen dans toute sa splendeur avec NBA 2K21

Nous sommes le 07 octobre et la sortie des consoles "nouvelle génération" se rapproche à grand pas. Plus que les consoles next gen en elles-mêmes, ce sont bien les jeux que nous attendons. Bonne nouvelle pour les fans de basket, les créateurs de NBA 2K21 nous ont lâché un tout nouveau trailer avec des images in-game PS5 et il faut bien le dire, les graphismes sont assez impressionnants.



Selon les indications de 2K, pas moins de 150 personnages sur et autour du terrain sont pilotés par une IA qui les fait réagir de manière réelle et fidèle à la réalité. Rien qu'en regardant le trailer, vous vous rendez compte de la qualité au niveau de la modélisation des visages tout comme vous remarquez le ray-tracing qui fait son apparition sur certains plans.

Pour ce qui est du gameplay, on apprend rien de nouveau sur les changements, le but principal de ce trailer étant de vous en mettre plein la vue. Mais 2K devrait proposer 3 prochaines vidéos qui parlent du gameplay, des nouveaux mouvements et du "moteur d'impact".



Pour rappel, afin de rentabiliser l'investissement effectué pour créer un jeu totalement next gen, les développeurs ont expliqué que les versions PS5 & Xbox Series seront 10€ plus chers que les versions PS4 & Xbox One.



NBA 2K21 version next-gen sera disponible à la sortie des nouvelles consoles, soit le 19 novembre en France et le 12 novembre dans certains pays comme aux USA.



Le président de Visual Concepts, Greg Thomas, a déclaré :

Jamais auparavant nous n'avons été en mesure de fournir ce niveau de fidélité visuelle et de réalisme dans un jeu vidéo, NBA 2K21 est le titre hors concours qui tient le mieux la promesse de la prochaine génération: des graphismes vraiment révolutionnaires, des temps de chargement ultra-rapides et de nouvelles fonctionnalités et un gameplay incroyables uniquement possibles sur le matériel de nouvelle génération

N'hésitez pas à nous dire si vous aussi vous êtes pressé de pouvoir mettre la main dessus ?

