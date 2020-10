Apple TV+ : Le film Wolfwalkers sortira le 11 décembre

Wolfwalkers c'est le premier long métrage d'animation d'Apple qui abordera une légende irlandaise. Le programme qui est destiné aux enfants va apparaitre dans le catalogue d'Apple TV+ dès le 11 décembre. Aux États-Unis il passera d'abord par la case cinéma avec une sortie à partir du 13 novembre.

Wolfwalkers, la légende des humains qui se transforment en loup

Avec cette nouvelle production originale, Apple continue d'investir sur les programmes pour les plus jeunes. Avec la sortie prochaine du Snoopy Show et maintenant de Wolfwalkers, il ne fait aucun doute que Apple TV+ va devenir un service de streaming particulièrement attractif pour les enfants !

Wolfwalkers n'est pas une création comme les autres, l'histoire aborde la fameuse légende magique qui nous vient d'Irlande et qui raconte que des hommes vivent parmi les meutes de loups et qu'ils se transforment la nuit venue.

Une jeune chasseuse va accompagner pour père pour anéantir la dernière meute d'Irlande, cependant elle va découvrir un monde auquel elle n'aurait jamais pensé. Elle y rencontrera aussi une amie qui vit parmi les loups et qui va lui expliquer tout ce qui se passe et l'origine de cette incroyable légende.

À la réalisation de ce petit chef-d'oeuvre à venir, on retrouve Tomm Moore et Ross Stewart, le premier a travaillé sur des films comme Puffin Rock ou encore Parvana. Le second a participé au film L'étrange pouvoir de Norman.

Apple est accompagné du studio d'animation irlandais Cartoon Saloon pour la production de Wolfwalkers, un studio qui connait tous les codes des films d'animation !



