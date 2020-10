Mario Kart Tour fête sa première bougie avec le Anniversary Tour

Il y a 4 heures

Alban Martin

Alors que Mario Kart Tour permet enfin de jouer à l'horizontal depuis le milieu de l'été, le jeu de course de Nintendo vient de fêter sa première bougie sur App Store (et sur Play Store). Pour fêter cela, les développeurs lancent une saison inédite jusqu'au 21 octobre.



Voici le trailer vidéo :





Mario Kart Tour a déjà un an sur App Store

Nintendo n'oublie donc pas son premier vrai jeu mobile avec avec le retour de quelques tournées épiques et de personnages rares dans le Anniversary Tour. Ainsi, on retrouvera 5 parcours en ville, dont une nouvelle variante de New York Minute, ainsi que des pilotes déjà vus comme Pauline et Mario (Hakama).



Les développeurs ont par ailleurs choisi d'améliorer les bonus de connexion pour la tournée du 1er anniversaire. Dans un second temps, vous pouvez également recevoir un ticket boost de niveau haut de gamme et ce, à partir du 11ème jour.

Voilà de quoi relancer l'intérêt d'un jeu qui a successivement ajouté le multijoueurs, les salons privés pour jouer entre amis ou encore le mode horizontal. Gageons que Nintendo continue en ce sens et nous apporte prochainement des nouveautés importantes. Et si vous voulez vous y mettre, n'oubliez pas nos astuces pour Mario Kart Tour.

Télécharger le jeu gratuit Mario Kart Tour