Orange confirme que l'iPhone 12 aura bien la compatibilité 5G

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

5

C'est la bonne nouvelle du jour, on commence un peu à voir la fin du tunnel en ce qui concerne l'attente de la 5G. Il y a seulement quelques heures, Orange a dévoilé sa grille tarifaire de ses forfaits 5G. Pour mentionner les types de smartphones qui pourront se connecter sur ce nouveau standard mobile, l'opérateur a mis en ligne une courte liste des smartphones compatibles et… On retrouve l'iPhone 12 !

La 5G sur l'iPhone 12

Si toutes les rumeurs confirment l'arrivée du modem 5G sur les futurs modèles d'iPhone 12, nous avons eu ce soir une preuve de plus que nous pourrons profiter de débits plus importants sur la future génération d'iPhone 2020 qui sera présentée mardi soir.

Avec la révélation de ses nouveaux forfaits 5G, l'opérateur français a mis en ligne une page internet expliquant quelques détails aux consommateurs qui ne sont pas forcément au courant de ce que leurs apporteront la 5G ni les smartphones qui seront compatibles.

Cette page qui parait banale a fait le bonheur de toute la communauté Apple, puisqu'elle confirme ouvertement que les iPhone 12 qui vont arriver seront bien compatibles 5G (même si on le savait un peu déjà).

Pour répondre aux questions de ses abonnés, Orange a proposé un système de "questions fréquentes". On peut y voir des questions comme "Puis-je utiliser mon smartphone 5G sans offre compatible 5G ?" ou encore "l'offre Go illimités est-elle vraiment illimitée ?".

Mais celle qui va vraiment nous intéresser c'est celle-ci : "Quels sont les téléphones compatibles 5G ?".

À cette question Orange répond cela :

Plusieurs modèles de téléphones compatibles 5G sont déjà en vente, notamment chez Huawei et Samsung. Parmi eux, le P40 de Huawei, le Galaxy S20 5G ou encore le Galaxy Note 20 5G de Samsung. D'autres téléphones sont à venir, comme le Galaxy Z Flip 5G de Samsung, l'iPhone 12, le Google Pixel 5 5G ou l'Oppo Reno4 Pro.

Par ailleurs, il est possible de changer un ancien mobile 4G pour le remplacer par un modèle neuf. Orange reprend les téléphones dans ses boutiques et sur rendez-vous uniquement, et vous fait bénéficier d'une remise sur votre nouvel appareil.

Cette information est très intéressante puisqu'elle permet de voir les prochains smartphones 5G à venir dans le catalogue Orange. L'opérateur confirme que tous les modèles d'iPhone 12 embarqueront bien un modem 5G, mais Orange donne aussi l'information que le Galaxy Z Flip ou l'Oppo Reno 4 Pro pourront profiter des débits 5G.

Pour rappel, les iPhone 12 seront présentés le 13 octobre prochain à partir de 19h, Apple y dévoilera les nouveautés et caractéristiques. La keynote très attendue devrait aussi être l'occasion de présenter un HomePod Mini et un AirPods Studio.