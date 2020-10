Devialet Gemini : les écouteurs true wireless à 299€ !

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Medhi Naitmazi

6

La concurrence fait rage autour des AirPods. Quatre ans après leur lancement, les écouteurs d'Apple sont désormais attaqués de toute part. Cette fois, c'est un nouveau concurrent de taille qui se dresse devant la firme avec Devialet, la startup française qui a révolutionné le son HiFi. Mais ne vous inquiétez pas, il ne faudra pas mettre 1000€ dans les écouteurs Gemini.

Devialet s'attaque aux AirPods d'Apple

Celle qui a imprimé sa marque de fabrique sur les technologies hi-fi haut de gamme, seule ou en partenariat avec Free, Huawei et autre, veut concurrencer Apple, Bose, Sony et autre avec une paire d’écouteurs sans-fil appelée Gemini.



Les Gemini sont des écouteurs intra-auriculaires Bluetooth que l'on appelle couramment des « true wireless ». Avec leur fonction de réduction active du bruit - ANC - et le « son Devialet », l'Obs qui a pu tester les Gemini, parle d'une réussite. Le son est clair et, selon le style musical, les basses sont profondes. Ce n'est pas vraiment une surprise, mais cela permet d'avoir une concurrence de qualité.

Franck Lebouchard, PDG de la marque, indique d'ailleurs sa volonté avec les Gemini :

Notre ligne est d’apporter l’expérience du son Devialet au plus grand nombre. La technologie est très différente de nos enceintes Phantom, et il a fallu pratiquement repartir de zéro pour l’architecture sonore, mais on retrouve nos algorithmes et notre traitement si particuliers.

Le plus gros travaille réside dans la réduction de bruit. Ainsi, 8 000 fois par seconde, chaque écouteur traque toute « fuite sonore », afin d’appliquer le meilleur traitement au signal. Cela permet une isolation de premier ordre, la meilleure d'après Franck Lebouchard. Évidemment.



En revanche, le design n'a rien d'original et le boitier de recharge est assez encombrant. L'autonomie globale est de 24 heures, là encore classique, et avec entre 6 et 8 heures par écoute.

Les Devialet Gemini ne sont pas encore en vente mais leur prix est fixé à 299€, soit à peine plus cher que les AirPods Pro à 279€. Pour les fans de la marque, Lebouchard annonce désormais un nouveau produit tous les six mois.

