Un HomePod Mini à seulement 99$ ?

Il y a 26 min

Alban Martin

3

Et si Apple venait faire un petit carnage du côté des enceintes connectées ? Avec son HomePod, la firme avait établi un nouveau standard de qualité il y a deux ans, mais le prix de 349€ en avait refroidi plus d'un. Alors qu'on s'approche sérieusement de la présentation des iPhone 12, prévue mardi prochain, le second produit star serait bel et bien le HomePod Mini. Une version plus petite et surtout moins chère.

Le HomePod Mini se précise

Outre la fuite permettant de découvrir un chargeur MagSafe pour les iPhone, Ice Universe qui a publié un papier d'un certain Kang, dévoile le prix et les caractéristiques de la petite enceinte d'Apple.



On apprend ainsi que le HomePod Mini ferait 3,3 pouces de haut, soit 8,4 cm et serait doté de la puce S5 de l'Apple Watch. Si l'enceinte tournera toujours sous tvOS, en revanche elle devrait être délestée de plusieurs composants. Ainsi, le HomePod Mini n'aura que deux tweeters au lieu de sept. Une manière de réduire les coûts et aussi d'avoir un modèle compact. Reste à savoir si le mode stéréo sera toujours disponible avec deux enceintes, ou si la prise jack sera enfin intégrée.

Prix et date de sortie

Sa sortie serait positionnée au 16 ou 17 novembre avec un prix canon fixé à 99 dollars, soit certainement 129€ en France et en Europe. Amazon et Google peuvent trembler... Réponse mardi avec le keynote de l'iPhone 12.