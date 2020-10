Les iPhone 12 Mini et iPhone 12 Pro Max arriveront plus tard

Il y a 1 heure

Alban Martin

Mauvaise nouvelle pour les clients qui attendaient le plus petit ou le plus grand des iPhone 12. Comme évoqué au cours de l'été, les problèmes de production suite à la pandémie ont obligé Apple à revoir ses plans. Premièrement, la firme a décalé l'annonce et la sortie de ses premiers iPhone 5G en octobre. Deuxièmement, le lancement se fera en deux temps avec d'abord les iPhone 12 et iPhone 12 Pro, puis en novembre avec les iPhone 12 Mini et iPhone 12 Pro Max.

Apple se prépare à un lancement en deux temps des iPhone 12 et iPhone 12 Pro

Annoncé en premier lieu par Digitimes, un média taïwanais proche des lignes d'approvisionnement et certainement du fondeur TSMC, le lancement en deux temps se confirme avec cette fois Jon Prosser qui vient rappeler les dates de précommande puis de vente des iPhone 12.



Les modèles de 6,1 pouces seront en précommande le 16 octobre, pour une mise en vente et les premières livraisons le 23 octobre. Ensuite, les iPhone de 5,4 et de 6,7 pouces arriveront en novembre. On imagine que les précommandes seront ouvertes comme pour les autres modèles, à savoir le 16 octobre.

Une mauvaise nouvelle pour ceux qui voulaient un modèle compact et accessible en termes de prix, ou au contraire un iPhone 2020 géant. On rappelle que les quatre iPhone embarqueront un écran OLED, un modem 5G et un nouveau design inspiré de l'iPhone 5. La gamme Pro se démarquera avec un triple capteur + scanner Lidar, une dalle OLED nouvelle génération et certainement quelques petits plus comme la recharge inversée ou l'écran 120 Hz. Mais ce dernier pourrait très bien avoir été décalé pour l'iPhone 13 d'après les dernières indiscrétions.



Bref, cela nous rappelle 2017 avec en premier lieu l'iPhone 8, puis l'iPhone X un mois plus tard.



Rendez-vous mardi à 19h pour suivre le keynote de l'iPhone 12 en français.



