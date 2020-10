iPhone 12 : prix, couleurs et fiche technique confirmés !

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

14

A en croire Ice Universe et sa fuite magistrale contenant notamment le MagSafe et le HomePod Mini, l'iPhone 12 commencerait à 699 $ avec l'iPhone 12 Mini, suivi de l'iPhone 12 à 799 $, puis l'iPhone 12 Pro à 999 $ et enfin l'iPhone 12 Pro Max à 1099 $ pour l'iPhone 12 classique.



C'est donc légèrement moins cher qu'attendu pour les deux petits iPhone 12, et conforme à nos attentes pour les iPhone 12 Pro et Pro Max. De même, la sortie se ferait bien en deux temps, voire même trois puisque l'iPhone 12 Pro Max sera carrément le dernier à sortir.

Le plein d'informations sur les iPhone 12

Comme supposé, les iPhone 12 débuteront avec 64 Go de stockage, quand les iPhone 12 Pro embarqueront 128 Go minimum. Cela permet à Apple de creuser l'écart en termes de prix, bien que ce soit déjà le cas sur l'appareil photo, le matériau utilisé pour le châssis, le modem 5G ou encore la technologie d'écran OLED.



La fuite sur les iPhone 12 Pro nous confirme l'arrivée d'un capteur LiDAR vu la première fois sur l'iPad Pro 2020, un objectif grand angle avec un module 7 lentilles haute qualité ainsi qu'un zoom x4



Voici les différentes fiches techniques des smartphones Apple attendus mardi soir lors du keynote.

iPhone 12 mini

Taille d'écran : 5.4 pouces

5.4 pouces Ecran : Super Retina XDR OLED

Super Retina XDR OLED Prix : 699 dollars

699 dollars Capteurs photo : double APN (f / 1.6)

double APN (f / 1.6) Stockage : 64Go, 128Go ou 256Go

64Go, 128Go ou 256Go Coloris : Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Vert

Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Vert Précommande: 6 Novembre

6 Novembre Date de sortie : 13 Novembre

iPhone 12

Taille d'écran : 6.1 pouces

6.1 pouces Ecran : Super Retina XDR OLED

Super Retina XDR OLED Prix : 799 dollars

799 dollars Capteurs photo : double APN (f / 1.6)

double APN (f / 1.6) Stockage : 64Go, 128Go ou 256Go

64Go, 128Go ou 256Go Coloris : Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Vert

Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Vert Précommande : 16 octobre

16 octobre Date de sortie : 23 octobre

iPhone 12 Pro

Taille d'écran : 6.1 pouces

6.1 pouces Ecran : Super Retina XDR OLED

Super Retina XDR OLED Prix : 999 dollars

999 dollars Capteurs photo : triple APN + LiDAR (grand angle avec module 7P, f / 1.6, téléobjectif, zoom 4x)

triple APN + LiDAR (grand angle avec module 7P, f / 1.6, téléobjectif, zoom 4x) Stockage : 128Go, 256Go ou 512Go

128Go, 256Go ou 512Go Coloris : Or, Argent, Graphite, Bleu

Or, Argent, Graphite, Bleu Précommande : 16 octobre

16 octobre Date de sortie : 23 octobre

iPhone 12 Pro Max