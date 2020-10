StopCovid : une augmentation des dépenses pour faire fonctionner l'application

Pour l'instant, StopCovid est un flop national. La communication et les explications manquantes n'ont fait que l'application est passée totalement au travers de son utilité. L’État compte réagir et résoudre les problèmes autour de cette application, il serait peut-être temps...

StopCovid ne compte pas s'arrêter là

Abordons le sujet sur cette fameuse application StopCovid, l'application made in France censée aider les français à lutter contre cette pandémie. Nous sommes quelques mois après la sortie de l'application et son utilité fait toujours autant débat. À l'heure actuelle, seulement 2.6 millions de téléchargements ont été effectués, ce qui est minime par rapport au nombre total de Français. Il y a pas si longtemps, on apprenait même que le premier ministre en personne, Jean Castex, ne l'avait même pas téléchargée (je vous l'accorde, ça en devient ridicule).



C'est ainsi que lors d'un rassemblement au Sénat, le secrétaire d’État chargé du numérique a expliqué :

Si nous voulons relancer l’application, nous avons besoin de trouver des relais et des alliés, si les professions médicales estiment que c’est utile, alors elles doivent le dire.



Si les responsables de cafés, hôtels, restaurants, estiment que c’est quelque chose qui aidera à ne pas refermer les établissements, alors il faut qu’ils nous aident, cela nous évitera de prendre les mesures que nous sommes forcés de prendre.

Pour ce qui est des chiffres, Cédric O annonce que l'application a été désinstallée plus d'un million de fois, que 7969 personnes se sont déclarées comme positives et 472 notifications d'alerte ont été transmises.



Après tout le bruit autour de cette histoire est arrivé la comparaison avec les pays voisins (Allemagne, Angleterre), ce que n'a pas du tout apprécié Cédric O.

Nous, on sait que ça marche mal, mais les Anglais et les Allemands ne savent même pas si ça marche.

En effet, les applications de lutte contre le coronavirus ont été téléchargées 16 et 18 millions de fois pour ces 2 pays soit largement plus que chez nous. Il estime que comme eux sont passés par l'API de Google, ils ne sont pas totalement au courant sur le fait que ce soit efficace ou non alors que nous avec notre API maison, nous avons accès à 100% des données en temps réel.



Pour finir, le secrétaire d’État du numérique a expliqué que le chef projet de l'application StopCovid, CapGemini, allait être remplacé à la fin du mois et que le budget mensuel prévu pour cette application allait passer de 100 00 € à 200 000 € soit doublé. Un tarif qui est largement exagéré compte tenu des résultats et du besoin initial. En passant par l'API d'Apple, les frais auraient été proches de 0...



Vous l'aurez compris, cette application va avoir énormément de mal à rebondir, entre la communication de l’État catastrophique sur le sujet, un ministre qui reconnaît ne pas avoir téléchargé l'application et qui en même temps préfère juger ce qui se passe ailleurs plutôt que de se concentrer aux problèmes que l'on a chez nous, on n'est pas sorti d'affaire.



N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez déjà téléchargé l'application StopCovid (j'ai le sentiment qu'il n'y aura pas beaucoup de réponses...)

