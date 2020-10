Apple Store : des livraisons plus rapides grâce aux envois depuis les boutiques

Corentin Ruffin

Avec la présence du COVID-19 dans le monde, Apple a été obligé de revoir sa manière de vendre, d'accueillir ses clients, mais également de traiter les commandes en ligne.



Ainsi, pour gagner du temps en boutique, la Pomme limite le nombre d'utilisateurs, mais a surtout mis en place plusieurs accueils correspondants aux différents services.



Sa dernière action ? Faire l'envoi de produits directement depuis ses boutiques pour gagner du temps de livraison.

Apple triche et fait des envois depuis ses Apple Store

Selon nos confrères de Bloomberg, il semblerait qu'Apple ait pris la décision d'expédier des produits aux clients directement depuis les Apple Store, et non plus via les usines et entrepôts.



Une option nouvelle qui sert de test à Apple pour améliorer la vitesse de livraison, cherchant notamment à proposer une option livraison 24 heures prochainement à ses clients.



Pour le moment, cette nouveauté ne concerne que 300 Apple Store aux États-Unis et au Canada, en partenariat avec UPS et FedEx.



Attention tout de même, pour être éligible à cette livraison rapide, il faut habiter à moins de 100 miles (160 kilomètres) d’une boutique.



Pour une fois, l'Europe est un peu en avance à ce niveau-là, puisque certains produits sont déjà éligibles à la livraison en 24 heures;



Source