Le rachat de Quibi n'intéresse pas Apple

En effet, la plateforme lancée en avril dernier par Jeffrey Katzenberg (cofondateur de DreamWorks) et Meg Whitman (ex-dirigeante de HP) ne trouve pas le succès escompté. Ainsi, pour tenter de sauver leur bébé, ils ont proposé une vente à plusieurs grands groupes, qui semblent tous avoir décliné. À commencer par Apple qui, par le biais de Eddy Cue, le vice-président, a mis un stop à Quibi. WarnerMedia et Facebook auraient également décliné l'offre, informant qu'ils n'étaient pas intéressés par ce rachat. Il faut dire que le concept de la plateforme est assez spécial, puisqu'on parle de programmes qui ont une durée maximum de 10 minutes, prévus pour les smartphones.

Fondée en août 2018 aux États-Unis, Quibi est une plate-forme de streaming proposant du contenu aux formats courts. Bien que peu connue en Europe, elle a fait beaucoup parler d'elle dans le pays de l'oncle Sam, mais elle rencontre aujourd'hui certaines difficultés. En effet, selon certaines rumeurs, les responsables du service explorent actuellement des "options stratégiques" tout en songeant à la vente de la plate-forme. On aurait pu croire que cet éventuel rachat pourrait intéresser Apple et sa plateforme Apple TV+, mais il n'en est rien.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.