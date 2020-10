Le Covid-19 peut rester jusqu'à 28 jours sur l'écran de votre smartphone

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

1

Avec un virus comme le Covid-19, il faut vivre avec une certaine paranoïa, dans le sens que celui-ci pourrait être partout, sur le billet que vous avez retiré au distributeur ou encore sur l'écran de votre iPhone ! Une étude de l'agence scientifique nationale australienne a révélé il y a quelques heures que le Covid-19 est capable de survivre jusqu'à 28 jours sur plusieurs types de surfaces.

Nettoyez l'écran de votre smartphone

Même après plusieurs mois nous continuons à découvrir des spécificités sur le Covid-19 qui s'est propagé partout dans le monde. Dernièrement, les chercheurs du département de présentation des maladies au sein de la CSIRO australienne ont découvert que dans un environnement frais et sombre (environ 20 degrés), le virus est capable de survivre jusqu'à 28 jours. Cette estimation tombe à 7 jours quand nous sommes en pleine canicule à 40 degrés, ce qui est nettement plus inquiétant que toutes les autres études précédentes.

Quoi qu'il en soit, nous pourrions être en contact avec le Covid-19 dans un bon nombre de situations dans notre quotidien ! À commencer par l'écran de notre smartphone.

En moyenne, nous déverrouillons notre smartphone pour l'utiliser environ 221 fois par jour. Bien évidemment, avant chaque utilisation nous ne nous lavons pas les mains et cela génère en conséquence une quantité impressionnante de microbes sur notre écran.

En période de pandémie, il est donc plus que nécessaire de nettoyer votre écran plusieurs fois par jour.

Sur le site d'Apple, nous pouvons retrouver des recommandations pour bien nettoyer l'écran de votre iPhone, sans prendre le risque d'abîmer votre précieux. Bien évidemment, ces recommandations peuvent aussi s'appliquer pour les autres smartphones, quelle que soit la marque de celui-ci.

Ces étapes concernent les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max qui sont dotés d'un verre mat texturé.



Apple explique que la première chose à faire est de débrancher tous les câbles et d'éteindre votre iPhone. On ne parle pas de le mettre en veille, mais bien de l'éteindre complètement !

Vous pouvez après prendre un chiffon doux, légèrement humide et surtout qui n'est pas pelucheux. Un exemple ? Un chiffon pour optiques !

Apple explique qu'il est possible d'ajouter sur ce chiffon de l'eau chaude savonneuse.

Il est recommandé d'éviter les infiltrations d'humidité dans les ouvertures de l'appareil (prise lightning et haut-parleurs). La firme de Cupertino déconseille par-dessus tout d'utiliser des produits nettoyants ni d'air comprimé.

Votre iPhone possède un revêtement oléophobe (repoussant l’huile) résistant aux traces de doigts. Les produits nettoyants et les matériaux abrasifs réduiront ce revêtement et peuvent rayer votre iPhone.

Pour les autres modèles d'iPhone, vous retrouvez toutes les recommandations directement dans la section support d'Apple. À noter qu'avant de prendre la décision de nettoyer votre écran, il faut au préalable connaitre le verre qui a été utilisé. Certains produits que vous retrouvez sur Amazon peuvent endommager l'écran de votre smartphone.



Source