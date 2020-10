DuckDuckGo intègre Apple Plans en version web pour tous

De ce fait, il sera donc possible d'accéder à une version web d'Apple Plans ce qui signifie donc que les utilisateurs Android pourront donc eux aussi, en passant par l'application DuckDuckGo, se servir de la cartographie made in Apple. Les patrons du moteur de recherche en profitent pour préciser que toutes les données géographiques ne seront bien évidemment pas enregistrées (toujours pour le respect de la vie privée). Même s'il est vrai que Google Maps est le leader mondial au niveau de la cartographie, Apple se rapproche doucement mais surement d'année en année. DuckDuckGo propose donc ici un service GPS sans collecte de données contrairement à Google. Source

Pour ceux qui ne seraient pas au courant, DuckDuckGo est un moteur de recherche qui a fait du respect de la vie privée son principal atout. En ce mois d'octobre 2020, on apprend que DuckDuckGo va intégrer Plans (service de cartographie d'Apple) en version web au sein de son moteur de recherche. L'objectif de cette démarche est de proposer un service similaire à ce que propose Google avec son moteur de recherche. Par exemple, si vous tapez le nom d'un lieu comme un Apple Store, vous verrez apparaître la photo du lieu, l'adresse et le numéro de téléphone.

