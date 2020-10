iPhone 12 Pro : pas d’écran 120 Hz pour sauver l’autonomie

L’iPhone 12 Pro devait intégrer une fonctionnalité que l’on voit apparaître chez tous les concurrents cette année, après qu’Apple l’ait lancé sur l’iPad Pro 2017. Il s’agit de ProMotion, une technologie qui permet de rafraîchir l’écran 120 fois par seconde, apportant une fluidité incroyable pour les jeux et les vidéos. Mais cette année ne sera pas la bonne. Si nous avions appris qu’Apple l’aurait conservé pour l’iPhone 13, voici la raison.

Parmi les nouveautés annulées des iPhone 12, l’écran 120 Hz ou ProMotion, est certainement la plus dommageable. Mais Apple semble avoir une bonne raison, comme nous le confirme le leaker Jon Prosser. En effet, nous avions déjà émis une hypothèse il y a plus d’un mois concernant la gestion de la batterie.

Prosser explique que les iPhone 12 Pro sont largement capables de produire un affichage 120 Hz, leurs composants sont compatibles, mais les smartphones Apple ne le feront pas pour préserver l’autonomie. Cette année, le modem 5G signé Qualcomm est tout nouveau et est aussi très gourmand. Pour ne pas perdre en autonomie, la firme à la pomme a donc du faire un choix. Et comme l’indique le tweet de Prosser, d’un point de vue marketing, il est bien plus facile de faire la publicité de la compatibilité 5G auprès du grand public que de l’affichage 120 Hz qui ne parlera qu’aux geeks.



Cela va décevoir un certain nombre de clients, mais force est de constater que supprimer la 5G aurait eu un impact encore plus négatif, même si le déploiement du nouveau réseau dans bon nombre de pays comme la France n’est pas encore effectif.



Bref, si vous voulez un écran aussi fluide que sur l’iPad Pro, il faudra attendre l’iPhone 13, Prosser en est certain a 100%. Ce sera d’ailleurs sa principale nouveauté.



Voici le tweet en question :

5G is *much* easier to market. Yes, nerds will love 120hz, but the average customer doesn’t care.



It’s much easier to market “your phone is faster because 5G” than explain display refresh rate.



120hz next year for sure.