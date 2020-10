Spotify ne veut pas de transferts de playlists vers d'autres services

On ne présente plus le service Spotify, célèbre plateforme de streaming musical et plus gros concurrent d'Apple sur le marché. Tentant d'innover et de prendre toujours plus d'avance sur ses adversaires, la firme suédoise a également des règles d'utilisation strictes.



Récemment, elle a menacé les développeurs se permettant de proposer des transferts de playlists vers d'autres services, leur indiquant que l'accès au SDK officiel sera révoqué en cas de récidive.



Spotify menace les développeurs qui proposent un transfert de playlists

Alors que Spotify est en pleine guerre contre Apple et ses politiques provenant de l'App Store, il semblerait que le suédois ne donne pas non plus tous les accès aux développeurs.



Le studio SongShift vient de dévoiler qu'ils ont été contactés par les équipes du service de streaming pour les informer qu'il était interdit de proposer un transfert de playlists sous peine de ne plus avoir accès au SDK officiel. Idem pour FreeYourMusic qui contourne les règles de Spotify.

L'équipe de la plate-forme de développement Spotify nous a contacté et nous a fait savoir que nous devions supprimer le transfert de leur service vers un service de musique concurrent ou alors notre accès à l'API sera révoqué en raison d'une violation des conditions d'utilisation.

Pourquoi un tel choix ? Spotify n'a pas encore réagi.



