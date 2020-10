StopCovid France : Une importante mise à jour le 22 octobre

Depuis son lancement sur l'App Store et le Google Play, l'application Stop Covid a coûté très cher au gouvernement français et pourtant... Le résultat est extrêmement décevant. Essentiellement à cause du nombre de Français qui ont téléchargé l'application, en France on compte environ 2,6 millions de téléchargements. En Allemagne et au Royaume-Uni, on compte 18 et 16 millions de téléchargements !

StopCovid France une nouvelle tentative le 22 octobre

C'était l'un des projets soutenus par le secrétaire d'État au numérique Cédric O et pourtant ses espérances se sont vite envolées après plusieurs semaines de mises à disposition de StopCovid France. Si le gouvernement pensait que les Français téléchargeraient en masse l'application qui permet le suivi des cas contact du Covid-19, ça a été finalement un échec monumental.

Selon les dernières estimations, l'application StopCovid France n'a été téléchargée que 2,6 millions de fois (environ) et a connu une multitude de suppressions.

Lors d'une interview le 24 septembre sur le plateau de l'émission Vous avez la parole sur France 2, même le Premier ministre français Jean Castex a avoué ne pas l'avoir téléchargé. Surprenant pour quelqu'un qui est censé montrer l'exemple, surtout quand il s'agit de l'une des mesures prises pour ralentir la propagation du Covid-19 en France !



Dans une seconde interview à Franceinfo ce matin, Jean Castex a informé qu'à partir du 22 octobre, StopCovid va connaitre une grosse mise à jour. Preuve que le projet de convaincre les Français de télécharger StopCovid est toujours dans l'esprit du gouvernement.

Le Premier ministre a déclaré :

Le gouvernement et le président de la République ont demandé à travailler sur une nouvelle version de l’application qui sera officiellement lancée le 22 octobre. À ce moment-là, je la téléchargerai.

Cette demande d'une "grosse mise à jour" viendrait essentiellement d'Emmanuel Macron qui souhaite à tout prix ralentir la propagation du Covid-19 pour éviter d'imposer un nouveau confinement généralisé, ce qui serait catastrophique pour l'économie.

Pour l'instant, nous n'avons aucune information sur ce qu'apportera cette nouvelle version, nous savons juste que l'API sera toujours celle développée par le gouvernement, il n'est pas à l'ordre du jour d'utiliser l'API d'Apple et de Google.



À noter qu'un gros changement a eu lieu en ce qui concerne les entreprises partenaires qui aident au développement et à la maintenance de StopCovid. Le gouvernement a remercié CapGemini qui travaillait sur l'application, un nouveau prestataire va prendre la place avant le mois de novembre.



