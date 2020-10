The First Tree : un jeu d’exploration à venir

Corentin Ruffin

On constate de plus en plus d'adaptations vidéoludiques sur nos mobiles, et on comprend pourquoi quand on voit les technologies et les puissances qu'affichent nos petits appareils.



Le prochain à avoir le droit à une version iOS et Android n'est autre que le jeu The First Tree™, déjà sorti sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.



Ce dernier nous plonge dans un jeu d'exploration où on incarne une renarde à la recherche de ses petits. Voici la bande-annonce :

The First Tree aura le droit à une adaptation mobile

The First Tree est un jeu d’exploration en vue à la troisième personne, centré sur deux histoires parallèles : une renarde à la recherche de ses petits, et un fils qui cherche à renouer le lien rompu avec son père en Alaska.



Dans cette aventure poignante qui vous conduira à la source de la vie et ne manquera pas de vous interpeller sur le sens de la mort, vous incarnerez la renarde.



En plus de suivre cette fameuse renarde, nous aurons le droit à une histoire parallèle d'un autre renard en quête du Premier Arbre. Un jeu narratif magnifique qui a une durée de vie assez courte : seulement 2 heures.



Il sera proposé au prix de 5,49€ le 18 novembre prochain !

Télécharger le jeu The First Tree™