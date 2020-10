Bêta 3 pour iOS 14.2, tvOS 14.2 et watchOS 7.1

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Ce soir, Apple est en furie avec de nouveaux produits, des firmwares en version finale mais aussi des bêtas ! Oui, l'iPhone 12 a beau avoir été présenté, la firme lance la troisième bêta d’iOS 14.2 et d’iPadOS 14.2 pour les développeurs, ainsi que tvOS 14.2 et watchOS 7.1.

Les bêtas 3 à installer pour iOS 14.2, iPadOS 14.2, TvOS 14.2 et watchOS 7.1

Alors qu'iOS 14.1 est sorti ce soir sans aucune bêta, iOS 14.2 passe en bêta 3. On imagine qu'elle contient notamment les nouveautés de l'appareil photo des iPhone 12 Pro avec ProRaw.



Du coup, les développeurs ayant installé le profil bêta d’Apple sur iPhone ou iPad, peuvent se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour télécharger la bêta 2 d’iOS 14.2 et d’iPadOS 14.2.



Si vous avez une Apple Watch, il y a une mise à jour de watchOS 7.1 bêta 3, ainsi que la troisième mouture de tvOS 14.2 pour l’Apple TV HD et 4K.

Les nouveautés

La première version d'iOS 14.2 avait apporté Shazam dans le centre de contrôle, de nouveaux boutons de lecture toujours dans le centre de contrôle et une fonction de détection de personnes dans la Loupe. La seconde avait apporté 13 emojis.



Nous mettrons à jour l'article avec les nouveautés de la bêta 3.