Doctor Who The Lonely Assassins : le prochain jeu de Kaigan Games et de la BBC

Il y a 1 heure

Alban Martin

Le prochain jeu de Kaigan Games à qui l'on doit la saga SIMULACRA ou encore le jeu Sarah is Missing sera produit par la BBC. Il s'agit de Doctor Who: The Lonely Assassins qui reprendra le principe des jeux du studio pour une enquête pleine de suspense à partir d'un smartphone retrouvé.



Doctor Who The Lonely Assassins annoncé sur mobile, PC et Switch

Comme dans un Simulacra, vous vous retrouvez dans un jeu qui simule l'interface d'un smartphone avec les apps, les photos, vidéos, les contacts, les messages et autre. Le joueur découvrira vite les lourds secrets contenus dans le téléphone, ici dans l'univers de Doctor Who avec une certaine Petronella Osgood (Ingrid Oliver), histoire de faire plaisir aux fans de la série TV. Le titre de Kaigan se focalisera sur l'épisode Blink de Doctor Who et vous permet de démêler les événements de Wester Drumlins.



Doctor Who: The Lonely Assassins est en cours de développement pour une sortie prévue au printemps 2021 sur iOS, Android, Nintendo Switch et Steam.



