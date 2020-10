HomePod Mini VS HomePod : Quelles sont les différences ?

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

5

On ne va pas se le cacher, le HomePod est à mettre dans la catégorie des produits Apple qui n'ont connu pas connu le succès commercial. Malheureusement, en seulement quelques mois de disponibilité, Apple a vite compris que le HomePod n'arriverait pas à s'imposer face aux enceintes de Google et Amazon. Ce soir, la firme de Cupertino a donné une seconde vie au HomePod avec une version mini. Plus petite et moins cher elle devrait venir concurrencer les géants du secteur !

HomePod Mini VS HomePod

La firme de Cupertino a dévoilé le HomePod Mini ce soir en ouverture de son Apple Event, une nouvelle enceinte, plus petite et avec un design plus discret ! Mais quelles sont les différences entre les deux HomePod ?

Commençons par le prix, le HomePod Mini est disponible au tarif de 99€ quand son grand frère le HomePod classique est disponible à 329€.

Une énorme différence de prix qui s'explique par quelques différences entre les deux enceintes.

Tout commence par le poids et les dimensions, le HomePod Mini a une hauteur de 84,3 mm et une largeur de 97,9 mm. Du côté du grand HomePod, c'est une énorme différence puisque celui-ci est nettement plus imposant avec 172 mm de hauteur et 142 mm de largeur.

Autre point important, c'est le poids. La première génération de HomePod a un poids de 2,5 kg quand le HomePod Mini est tout léger avec 354 grammes.

Ce qui fait la force d'une enceinte connectée ce sont les technologies audio qu'elle embarque. Le HomePod de première génération n'a pas à se plaindre, il faut dire que Apple avait mis le paquet pour vous convaincre de dépenser autant dans une enceinte !

Les technologies audio HomePod HomePod Mini Boomer longue portée avec amplificateur spécifique Oui Non (possède un transducteur à large bande et deux radiateurs passifs) Tweeters à pavillon Oui, il y en a 7. Non (possède un guide d'ondes acoustiques sur mesure) Nombre de micros pour la détection du "Dis Siri" 6 micros 4 micros Tissu acoustiquement transparent Oui Oui Micro interne de calibration des fréquences basses Oui Non Traitement audio informatique pour un réglage sonore en temps réel Oui Oui Audio multi room avec AirPlay 2 Oui Oui Compatibilité avec l'appairage stéréo Oui Oui

Il n'y a pas une énorme différence entre les deux enceintes, mais il faut avouer que la comparaison pourra véritablement se faire dans des conditions réelles avec les deux enceintes en face de soi en train de jouer une musique.

Au niveau de la connectivité, quelques détails diffèrent également.

Le HomePod Mini n'est compatible que WiFi 802.11n et le HomePod classique est compatible Wi‑Fi 802.11ac avec MIMO.

Les deux ont l'accès invité direct et le Bluetooth 5.0 !

Avantage pour le HomePod Mini, celui-ci possède le Thread et possède la Puce Ultra Wideband (UWB), chose que n'a pas la première version du HomePod.



Pour rappel, le HomePod Mini sera disponible à partir du 16 novembre avec des précommandes qui auront lieu le 6 novembre.

Il est disponible au tarif de 99€, soit un prix très compétitif !