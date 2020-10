iCloud montre également une nouvelle Apple TV 4K 2020

L'icône ajoutée sur le serveur Apple est la même icône que l'Apple TV 4K, ce qui peut suggérer que le nouvel appareil conservera le même design que le modèle actuel. Elle pourrait donc conserver le patronyme d'Apple TV 4K mais greffé une puce A12X pour les jeux et un peu plus de stockage. Les rumeurs évoquent aussi un mode enfant spécifique. La firme à la pomme présentera donc peut-être une nouvelle Apple TV 4K ce soir. Mais si l'on se fit à un récent rapport de Bloomberg, Apple pourrait ne pas introduire la nouvelle Apple TV cette année, mais plutôt l'an prochain. Voici l'icône dénichée par 9to5Mac :

