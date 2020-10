iOS 14.1 est disponible (pour les iPhone 12), tout comme tvOS et iPadOS

Apple a également publié tvOS 14.1 pour les modèles Apple TV de quatrième et cinquième générations.

Les nouvelles mises à jour sont disponibles gratuitement sur tous les appareils compatibles avec iOS 14 en direct dans l'application Réglages. Pour accéder à la nouvelle version, accédez à Réglages > Général > Mise à jour du logiciel. La version d'iOS 14.1 n'est pas encore disponible chez tous le monde, mais il est certain qu'elle prend en charge les nouveaux iPhone 12 avec le Lidar pour l'iPhone 12 Pro, mais aussi les nouvelles capacités comme le Apple ProRaw pour la photo. Nous ajouterons les nouveautés au fil de l'eau dans cet article.

Suite à l'introduction de l'iPhone 12 mini, de l'iPhone 12‌, de l'‌iPhone 12‌ Pro et de l'‌iPhone 12‌ Pro Max, Apple a publié iOS 14.1 et iPadOS 14.1. La mise à jour iOS 14.1 sera probablement préinstallée sur les nouveaux iPhone 5G au lancement la semaine prochaine.

