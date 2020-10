iPhone 12 Pro et Pro Max : nouveautés, prix et date de sortie

Julien Russo

L’iPhone 12 Pro est désormais officiel, tout comme l'iPhone 12 Pro Max ! Tim Cook, lors d'une keynote très attendu, nous a fait la présentation du nouveau smartphone Apple le plus haut de gamme. Comme le prédisaient les rumeurs, on retrouve deux versions de cet iPhone 12 Pro : le normal et le Max. Place désormais aux nouveautés, aux tarifs et à la date de sortie de ce petit bijou !

L'iPhone 12 Pro et ses nouveautés

Comme on pouvait s'y attendre, les nouveaux iPhone "Pro" d'Apple ont des arguments de tailles. Apple fait tout pour vous donner envie de renouveler votre iPhone actuel ou vous faire basculer du bon côté si vous êtes sous Android.

Avant de commencer la présentation, Apple a rappelé plusieurs statistiques importantes sur l'iPhone, Tim Cook a rappelé que l'iPhone est numéro 1 sur la satisfaction (ce qui n'est pas rien). L'iPhone est aussi un smartphone qui respecte la confidentialité, une particularité qui disparait progressivement dans notre société, mais ce point a toujours une importance pour Apple.

La 5G

C'est LA nouveauté de la gamme, la 5G fait son arrivée sur les téléphones Apple. Les quatre modèles ont droit à un modem 5G signé Qualcomm. Sur la gamme Pro, la 5G sera bien la plus rapide et la plus sécurisée que propose les smartphones. Les ingénieurs d'Apple ont travaillé pendant très longtemps pour que les composants et les fréquences utilisés offrent la puissance qu'attendent les utilisateurs qui investissent dans les iPhone 12.

La 5G utilise par les iPhone 12 va exploiter les ondes millimétriques (uniquement aux États-Unis), c'est la technique la plus efficace pour optimiser les débits descendants et montants.

Dans les meilleures conditions, l'iPhone 12 pourra atteindre jusqu'à 4 Gbit/s en débit descendant (soit 4000 Mbit/s) et aller jusqu'à 200 Mbps en débit montant.

Pendant la keynote, le PDG de Verizon qui est intervenu a expliqué qu'aux États-Unis, déjà 1800 villes et 200 millions de personnes vont pouvoir bénéficier de la 5G dès le lancement des iPhone 12. En France, ça prendra du temps pour avoir une situation similaire.

Apple proposera pour l'ensemble des iPhone 12 une fonction "Smart Data" qui permettra de désactiver le modem 5G pour économiser la batterie sur les apps qui n'en ont pas besoin, ou bien dans les moments dramatiques où votre chargeur est loin, très loin...

Le design et l'écran

Globalement, le design est identique aux iPhone 11 Pro et Pro Max, mais avec les bords plats, toujours en acier inoxydable sur les "Pro".



En ce qui concerne l'écran, ils sont équipés d'un écran Super Retina XDR avec le double de pixels par rapport à l'iPhone 11. La bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir profiter du HDR 10 et Dolby Vision sur les contenus compatibles.

La nouvelle vitre est la plus résistante que jamais, elle a été créée par Corning : Ceramic Shield. Avec cela, vos écrans ne devraient plus se rayer (sauf si vous êtes vraiment indélicat).



L'iPhone 12 Pro a un écran qui fait 6,1" et le Pro Max va jusqu'à 6,7", soit 0,2 pouces de pris en diagonale. Mais Apple a compensé avec le nouveau design plus plat.

Les couleurs

Sur la gamme iPhone 12 Pro, vous allez retrouvez 4 couleurs. Vous aurez l'or, le bleu, le blanc et le gris sidéral. Le coloris or bénéficie d'un nouveau traitement qui rend son aspect bien plus doré.

La puce A14

C'est le petit bijou de l'avancée technologique d'Apple. C'est grâce à cette puce que vous allez pouvoir atteindre des performances impressionnantes sur votre iPhone. Apple a expliqué qu'elle est gravé à 5 nm par son partenaire TSMC, que le CPU est 50% plus rapide grâce à ses 6 coeurs, le GPU est également 50% plus rapide avec 4 coeurs et le Machine Learning (Neural Engine) est jusqu'à 80% plus rapide.

Les performances graphiques sont jusqu'à 50% plus importantes comparé à la puce A13, Apple a réussi quelque chose de phénoménal !

Attendez-vous jusqu'à 11 trillions d'opération par seconde, non vous ne rêvez pas, c'est surréaliste...

Pendant la keynote, Apple a fait une présentation des performances graphiques sur le jeu League Of Legends disponible sur l'App Store, le résultat est bluffant.

Les photos sur l'iPhone 12 Pro et Pro Max

Les iPhone 12 vont apporter de meilleures performances en faible lumière (amélioration de 87%), les ingénieurs de l'Apple Park ont énormément travailler sur ce point qui a déçu pendant trop longtemps.

Le HDR a été amélioré, essentiellement quand la luminosité est très importante.



Vous pourrez profiter de 12 mégapixels pour le grand angle ƒ2.4. Pour le capteur principal nous seront aussi sur du 12 mégapixels ƒ1.6.

Dans les capteurs arrières vous retrouverez aussi le capteur LiDAR qui est déjà disponible sur les derniers iPad Pro.

Il s'agit là d'une technologie révolutionnaire qui va permettre aux iPhone d'améliorer la réalité augmentée sur les applications iOS qui exploitent l'AR. Vous allez pouvoir scanner des pièces et créer effets vidéos comme jamais l'iPhone en a créé.

Apple compte aussi se servir du LiDAR comme accélération efficace pour l'autofocus essentiellement dans des environnements avec une luminosité très faible.



Information importante, le mode nuit est officiellement disponible sur le capteur avant, mais également l'ensemble des capteurs arrières, une géante avancée ! Apple annonce également le time-lapse avec le mode nuit.



La firme de Cupertino annonce également un nouveau format de photo : "Apple ProRAW". Il sera disponible en fin d'année, son développement n'est pas encore complètement terminé. Vous pourrez effectuer des retouches de façon plus simple sur vos photos grâce à ce nouveau format révolutionnaire qui ne perd aucun détail.

Les vidéos sur iPhone 12 Pro

Les enregistrements vidéos se feront en 4K (comme les précédentes générations), mais Apple ajoute avec les modèles "Pro" le Dolby Vision HDR qui permettra jusqu'à 700 millions de couleurs, il faut donc s'attendre à des fichiers vidéos nettement plus lourds.

Les vidéos seront disponibles en 4K à 60 FPS. Apple a annoncé que l'application Photos sera capable de modifier toutes vos vidéos, comme vous le souhaitez !

Apple a fait une démonstration de vidéos en environnement nocturne avec le Dolby Vision HDR et le résultat est ULTRA bluffant.

Le chargeur MagSafe

On vous en a parlé ce matin, MagSafe est un système anneau aimanté qui va venir se coller sur l'arrière de votre smartphone. C'est une avancée de la recharge sans fil, votre charge sera plus rapide grâce à ce système. Apple a intégré des composants derrière la coque de votre iPhone 12 pour que celui-ci soit compatible avec MagSafe. Des accessoires vont également se servir de ses anneaux cachés derrière la coque de votre iPhone.

Dimension et poids

Hauteur : iPhone 12 Pro (146,7 mm) / iPhone 12 Pro Max (160,8 mm)

: iPhone 12 Pro (146,7 mm) / iPhone 12 Pro Max (160,8 mm) Largeur : iPhone 12 Pro (71,5 mm) / iPhone 12 Pro Max (78,1 mm)

: iPhone 12 Pro (71,5 mm) / iPhone 12 Pro Max (78,1 mm) Épaisseur : iPhone 12 Pro (7,4 mm) / iPhone 12 Pro Max (7,4 mm)

: iPhone 12 Pro (7,4 mm) / iPhone 12 Pro Max (7,4 mm) Poids : iPhone 12 Pro (187 g) / iPhone 12 Pro Max (226 g)

À titre de comparaison avec l’iPhone 11 Pro :

Largeur : 71,4 mm

71,4 mm Hauteur : 144 mm

144 mm Épaisseur : 8,1 mm

8,1 mm Poids : 188 g

Prix et date de sortie des iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max

L'iPhone 12 Pro et Pro Max seront disponibles en 128 Go, en 256 Go et en 512 Go.

Les précommandes ouvriront le 16 octobre pour l'iPhone 12 Pro, avec un lancement le 23 octobre, comme l'iPhone 12.

Pour l'iPhone 12 Pro Max, les précommandes ouvriront le 6 novembre avec une mise en vente le 13 novembre, comme pour l'iPhone 12 Mini.

L'iPhone 12 Pro commence à 999 dollars (1 159€) et l'iPhone 12 Pro Max commence à 1 099$ (1 259€). Comme les anciens iPhone 11 Pro.



