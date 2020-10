MagSafe : Apple lancerait ce soir un chargeur sans fil aimanté pour l'iPhone 12

Comme vous le savez, l'adaptateur secteur ne sera plus disponible dans le packaging des iPhone 12. Apple voudrait donc proposer une alternative aux consommateurs et cela passerait par un chargeur sans fil avec une fixation magnétique. Le média Macotakara a dévoilé quelques images de ce produit spécialement et exclusivement conçu pour les nouveaux iPhone !

La recharge sans fil magnétique par MagSafe

Les iPhone 12 seront-ils vraiment la seule surprise de l'Apple Event de ce soir ? D'après plusieurs rumeurs, pas du tout. Apple aurait prévu un HomePod Mini et peut-être des AirPods Studio. Cependant, une autre rumeur vient ajouter également un nouveau chargeur sans fil qui serait exclusivement conçu pour les quatre modèles d'iPhone 12. Nommé "MagSafe", ce chargeur serait très différent d'une base où on pose son iPhone pour celui-ci recharge, il serait en réalité comme un "patch" aimanté qui viendrait se coller à la coque arrière des iPhone 12.

Ce nouveau mécanisme magnétique en forme d'anneau permettrait une vitesse et une fiabilité de charge que les stations de recharge sans fil ne peuvent pas apporter d'après les indiscrétions qui dévoilent le MagSafe.

Ce nouveau produit ne fonctionnerait qu'avec les iPhone 12 qui seront annoncés ce soir à partir de 19h. La rumeur explique que si vous essayez de recharger un modèle d'iPhone inférieur ou un smartphones Android, la recharge ne se déclenchera pas.

Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de ce nouveau mode de charge. Il y a quelques mois, une rumeur affirmait que cet anneau aimanté permettrait de recharger votre iPhone 12 avec une charge de 15W soit le double de la charge que peuvent supporter les iPhone 11 et 11 Pro actuellement commercialisé !



Apple devrait également proposer sur l'Apple Store en ligne et ses boutiques physiques, une coque avec un aimant déjà intégré à l'intérieur. Il y a 2 mois, EverytingApplePro a publié une photo qui donne une idée à quoi cela pourrait ressembler.

Yup. Official iPhone 12 cases will also have this magnet system built in. Likely for perfect alignment with Apple's wireless chargers. pic.twitter.com/eDEQ474NIX — EverythingApplePro (@EveryApplePro) August 5, 2020



