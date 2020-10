iPhone 12 et 12 Pro : Apple dévoile le prix de l'AppleCare+

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

L’assurance AppleCare+ est une option souvent privilégiée par les clients qui achète un nouveau produit Apple. En général, plus le prix de l'appareil est élevé, plus le prix de la formule de protection l'est aussi. Et pour les nouveaux iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max, les tarifs ont évolué.

AppleCare+ pour iPhone 12 à partir de 99€

L'AppleCare+ est une extension de garantie qui vient s'ajouter à la garantie légale. Vous pouvez bénéficier d'une assistance technique gratuite de 2 ans supplémentaires. Il est possible d'y souscrire lors de l'achat du produit Apple ou dans les 60 jours qui suivent. Apple fixe une date limite qui se trouve dans les réglages de votre appareil.



AppleCare+ couvre jusqu’à deux dommages accidentels par an avec une franchise de 29€ pour l’écran et 99€ pour tout le reste.

Le prix de l'AppleCare+ est fixé en fonction du prix du produit. Il est donc moins cher sur l’iPhone 12 que sur l’iPhone 12 Pro.

AppleCare+ pour iPhone 12 mini à 169 euros

AppleCare+ pour iPhone 12 à 169 euros

AppleCare+ pour iPhone 12 Pro à 229 euros

AppleCare+ pour iPhone 12 Pro Max à 229 euros

Et pour le HomePod Mini, l’assurance est vendue à 15€.