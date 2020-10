PAC-MAN GEO : la boule jaune s'invite dans les grandes rues

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Réagir

Si je vous dis un personnage créé par Bandai Namco ? Qui est rond ? Qui est jaune ? Et qui mange des boules blanches sur son chemin, tout en tentant d'éviter les fantômes qui le pourchassent ?



Je parle de PAC-MAN, bien sûr, célèbre jeu vidéo japonais qui a fait son trou dans le monde entier depuis les prémices du milieu. Et pour donner un coup de jaune, les développeurs du studio ont amené leur héros au sein de nos mobiles, avec grand succès.



Et ce dernier est de retour, puisque le jeu, PAC-MAN GEO (v1.0.0, 109 Mo, iOS 11.0), vient de voir le jour sur l'App Store. Celui-ci transforme les rues des grandes villes du monde en un terrain de jeu ! La bande-annonce :

PAC-MAN GEO : la boule jaune est de retour sur nos mobiles

PAC-MAN GEO permettra aux joueurs de découvrir le monde réel en tant que PAC-MAN !



New York, Paris, Tokyo ... créez un labyrinthe PAC-MAN en choisissant parmi une variété de rues du monde réel. Optez pour le meilleur score dans des rues uniques du monde réel et collectionnez des points de repère de lieux célèbres du monde entier, même dans le confort de votre maison.

Vous l'aurez compris, le jeu vous envoie dans différentes villes du monde, et plus particulièrement dans des rues et quartiers connus afin de les transformer en plateau de jeu Pac-Man.



Le jeu est désormais disponible sous forme de free-to-play.

Télécharger le jeu PAC-MAN GEO