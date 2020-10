Spotify : Les widgets sont disponibles dans la dernière mise à jour

Le service de streaming suédois avait lancé une grande bêta pour expérimenter les widgets iOS. Plusieurs semaines sont passées et les widgets ont été validés pour une arrivée dans la version officielle de l'application. Dès maintenant l'ensemble, des utilisateurs d'iOS 14 peuvent installer la dernière mise à jour de Spotify pour profiter des accès rapides via les widgets.

Spotify s'adapte à iOS 14

Pour un développeur, les widgets permettent d'apporter une meilleure visibilité de l'application, on peut y inclure plusieurs informations pertinentes qui donneront envie aux utilisateurs d'ouvrir l'application. Spotify propose aux utilisateurs sur iOS 14, plusieurs types de widgets, vous pourrez obtenir un accès rapide aux playlists, aux artistes ou encore aux albums et podcasts récemment lus.

Le service de streaming suédois propose seulement 2 versions sur 3 du widget mis en place par Apple, vous aurez une version petite qui occupe la place de 4 applications et une version moyenne qui occupe la place de 8 applications.

Pour installer les widgets Spotify, il faudra bien évidemment mettre à jour votre iPhone si vous n'êtes pas encore sur iOS 14, mais aussi télécharger la version 8.5.80 de Spotify, celle-ci est déjà disponible sur l'App Store depuis quelques heures.

Pour installer le widget une fois Spotify mis à jour, rendez-vous le menu de vos applications, restez appuyez sur un endroit vide, puis appuyer sur le + en haut à gauche de votre écran. Vous pourrez après retrouver Spotify et toutes les autres applications qui vous proposent des widgets.

