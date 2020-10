XCOM 2 Collection : le jeu sera disponible le 5 novembre sur l'App Store

Quelle belle nouvelle ! Alors que quelques mois en arrière, nous avons bien cru à la fin du jeu XCOM : Enemy Within sur l'App Store, voilà que ce dernier est revenu d'entre les morts pour finalement apporté une compatibilité avec les derniers appareils.



Seulement, il semble que Feral Interactive veuille aller plus loin puisque le studio qui se spécialise dans les adaptations sur appareils mobiles vient d'annoncer l'arrivée prochaine de XCOM 2 Collection.



En voici la bande-annonce :

XCOM 2 Collection : les extraterrestres reviennent sur iOS

Les extraterrestres règnent sur la Terre, promettant à l'humanité un futur radieux. Mais ils cachent un dessein bien plus sombre. Vous devez mettre en place une résistance globale pour éliminer la menace extraterrestre et sauver la race humaine de l'extinction.

Si le synopsis n'est pas super original, la nouvelle de l'arrivée de l'excellent XCOM 2 est inattendue et agréablement surprenante ! C'est donc le 5 novembre prochain qu'il sera possible de nous replonger dans ce jeu d'action au travers de XCOM 2 Collection.



Cette dernière inclut le jeu XCOM 2, quatre packs téléchargeables (Guerrier de la résistance, Enfants de l'anarchie, Chasseurs d'extraterrestres, Le dernier cadeau de Shen) et l'extension War of the Chosen.



Le jeu sort le 5 novembre pour iOS en tant que port premium, sans que l'on sache son prix. Il faudra posséder au minimum un iPhone 7 Plus.