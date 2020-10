iPhone 12 : une production à 80 millions d'exemplaires d’ici décembre ?

Il y a 36 min (Màj il y a 35 min)

Corentin Ruffin

Réagir

En ce début de semaine, Apple a fait la présentation de sa nouvelle gamme de smartphones, l'iPhone 12, durant laquelle Tim Cook a dévoilé quatre smartphones au total.



On retrouve ainsi l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro, l'iPhone 12 Pro Max et la belle petite surprise qu'est l'iPhone 12 Mini.



Si les nouveautés ne sont pas super nombreuses, hormis un nouveau design et une compatibilité avec la 5G, il se pourrait que la production des téléphones en 2020 soit impressionnante.

L'iPhone 12 pourrait être produit à 80 millions d'exemplaires en 2020

Selon nos confrères de DigiTimes, l'iPhone 12 pourrait rencontrer un succès bien plus fou que ce qu'on pourrait penser : la nouvelle gamme de smartphones d’Apple devrait être produite à 80 millions d’exemplaires d'ici décembre.



Un chiffre impressionnant malgré un lancement tardif et des nouveautés mesurées, mais c'est les prix et l'arrivée de la version Mini qui devraient pousser les clients à renouveler leur iPhone.



Selon les analystes, le parc actuel installé devient vieillissant, estimé a plus de trois ans en moyenne. Déjà en juillet, une rumeur laissait entendre que la production de l'iPhone 12 pourrait atteindre les 80 millions d'exemplaires en 2020, ce qui se confirme via le site web DigiTimes, souvent très bien informé.



Source