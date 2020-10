Ordesa : un nouveau full motion video créé par ARTE Experience

Corentin Ruffin

Si vous n'êtes pas familier avec le terme de full motion video, il faut savoir que l'on parle d'un jeu composé de séquences réelles, tournées dans la vraie vie, et qui vient remplacer les graphismes habituels.



Souvent, on parle de jeux d'enquête et de narration où seuls des choix doivent être faits. Et pour le coup, ARTE Expérience tente sa chance dans le milieu en donnant vie à Ordesa (v1.0, 1,5 Go, iOS 13.0), disponible sur l'App Store depuis quelques heures.



Ainsi, on prend place dans un film fantastique qui nous lance sur une enquête. Voici la bande-annonce :

Ordesa : une enquête en full motion video

Deux ans après son départ, Lise est de retour dans la maison familiale. Mais les retrouvailles avec son père vont rapidement être troublées par l'apparition d’une présence…

Au cœur de la forêt, dans une maison hantée par un drame, à vous de révéler les secrets du passé.

Ainsi, le jeu vous demandera d'incliner notre appareil pour nous déplacer dans l’image et effectuer des actions tout en revisitant le concept de maison hantée.



Ordesa a été produit par CINÉTÉVÉ EXPERIENCE, édité et coproduit par ARTE, et est disponible au prix de 3,49€.

