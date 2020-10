StopCovid se transforme en Tous AntiCovid

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Alexandre Godard

15

Ce mercredi 14 octobre 2020, le Président s'est exprimé face aux français pour faire comprendre à tout le monde que la situation repartait vraiment dans le mauvais sens et qu'il fallait absolument réagir. Après des restrictions pour certaines régions, M.Macron a dévoilé le nouveau nom de l'application StopCovid qui en profitera au passage pour se faire un relooking.

Un 2ème flop annoncé ?

On vous en parlait il y a à peine une semaine, suite au loupé total de l'application StopCovid ces derniers mois, l’État, par l'intermédiaire de Jean Castex avait expliqué que d'ici à la fin du mois, l'application allait connaître des changements et une augmentation du budget alloué au développement.



C'est lors de l'interview d’Emmanuel Macron qui s'est déroulé ce mercredi 14 octobre 2020 que l'on a appris que l'application va tout simplement changer de nom. Oublier le slogan "StopCovid", place à "Tous AntiCovid". Le président l'a expliqué et reconnu (difficile de nier vous me direz) que l'application était un flop depuis sa sortie.

M.Macron à tenter de réexpliquer l'utilité de cette application pour les français. Le but n'est pas de s'en servir tout le temps mais à chaque fois que vous êtes dans un endroit où il y a du monde autour de vous. À noter que la toute nouvelle version de l'application fera donc ses grands débuts le 22 octobre 2020, soit dans une semaine.



Espérons que ce discours du Président associé à cette nouvelle version censée donner "l'envie" aux français de la télécharger fonctionnera. Il est tout de même vrai de rappeler que si tout le monde s'en servait correctement, cette application serait utile. Le problème c'est qu'il y a peu de chances que cela arrive...



Télécharger l'app gratuite StopCovid France