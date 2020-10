Pub : Apple mise sur la puissance des iPhone 12 !

Medhi Naitmazi

En ce jour de lancement commercial, Apple diffusé la toute première publicité pour ses iPhone 12 et iPhone 12 Pro. Et sans surprise, la firme de Cupertino met la puissance de sa nouvelle gamme en avant, sans mentionner les détails techniques sauf la puce A14 Bionic.

Le plus puissant des iPhone

Apple affirme sans prendre de risque que c’est « l’iPhone le plus puissant ». Nous l’avions vu lors de la présentation, les jeux, la réalité augmentée et les capacités IA sont grandement améliorés.



La publicité met surtout à l’honneur le plus cher, l’iPhone 12 Pro, en attendant la déclinaison Max qui sortira mi novembre.



Le spot rappelle que la gamme Pro compte trois capteurs photo, un scanner LiDAR et une finition acier. La vidéo est l’occasion de découvrir l’appareil en détail avec des vues de près des différents éléments, sans oublier de s’attarder sur le logo 5G, la grande nouveauté. Au lancement de l’iPhone 12 Pro, la femme est littéralement époustouflée mar la puissance. Notera que le DAS de 0,99 est mentionné.



Voici la vidéo en version française :

On rappelle que seuls l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro sont disponibles en précommandes depuis ce vendredi à 14 heures.



Pour l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12 Pro Max, il faudra patienter jusqu’au 6 novembre. L’iPhone 12 Mini est d’ailleurs le plus intéressant cette année pour la plupart des clients.