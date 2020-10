Touch ID sous l'écran de l'iPhone 13 ?

Il y a 2 heures

Alban Martin

Une nouvelle fuite énigmatique suggère aujourd'hui qu'Apple travaille activement à ramener la fonctionnalité Touch ID sur l'iPhone. Alors que l'iPad Air 4 vient d'ajouter Touch ID au bouton d'alimentation, Apple envisage Touch ID sous l'écran de l'iPhone depuis quelques temps dans ses brevets.



La fuite provient du compte Twitter L0vetodream, une source qui a précédemment partagé plusieurs détails précis sur les plans matériels et logiciels à venir d'Apple. Le compte a récemment dévoilé la gamme iPhone 12, le HomePod mini et l'Apple Watch Series 6.

Face ID + Touch ID sur l'iPhone 13 ?

Le compte est connu pour ses messages codés mais le tweet du jour n'est pas aussi difficile à déchiffrer que les autres. Le tweet indique : «MESA uts for iPhone». Mesa est le nom de code qu'Apple utilise en interne pour Touch ID, et «uts» est une abréviation claire pour «sous l'écran» ou «under the screen» en anglais.



Il n'y a pas de date précise sur le retour de Touch ID mais ce n'est pas la première fois qu'on évoque cela. L'année dernière, Bloomberg a rapporté qu'Apple collaborait avec des fournisseurs sur un iPhone qui présenterait Touch ID et Face ID dès 2021.

MESA uts for iPhone — 有没有搞措 (@L0vetodream) October 16, 2020



Offrir à la fois Touch ID et Face ID dans un iPhone présenterait un avantage pour l'utilisateur, en lui donnant deux options fiables et sécurisées pour l'authentification biométrique. Par exemple, Face ID ne fonctionne pas avec les masques apparus pendant la pandémie, vous pouvez donc utiliser Touch ID pour déverrouiller votre iPhone lorsque votre visage est couvert. D'un autre côté, Touch ID ne fonctionne pas avec des gants. Dans ce cas, Face ID est le parfait candidat.



On rappellera qu'Apple a fait de son mieux pour contourner le problème du masque sur les iPhone à encoche avec quelques modifications apportées au logiciel iOS, même si il est important de garder à l'esprit que les masques faciaux sont depuis longtemps monnaie courante dans de nombreux pays asiatiques par exemple.



Seriez-vous intéressé par un iPhone 13 doté des fonctionnalités Face ID et Touch ID ? Lovetodream semble indiquer que nous le verrons rapidement.