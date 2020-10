League of Legends: Wild Rift débute sa bêta ouverte sur mobile

Hier à 21:43

Corentin Ruffin

1

Quelle belle nouvelle pour les fans du jeu League of Legends ! Dans la nuit, Riot Games a fait un évènement spécial pour les 10 ans du jeu, et durant celui-ci, l'équipe a fait une annonce. Un jeu du nom de League of Legends: Wild Rift sera lancé dès l'année prochaine, en 2020, sur consoles, mais également sur les appareils iOS et Android.



Selon nos confrères de The Verge, le jeu sera quasiment identique à la version principale du jeu, et permettra notamment de jouer en ligne contre d'autres joueurs, peu importe leur plateforme (iOS/Android/consoles).

League of Legends Wild Rift va faire son arrivée sur iOS

Le concept sera toujours le même, puisqu'on parle d'une arène de combat multijoueur en ligne, ou MOBA, avec tout de même quelques modifications. À commencer par une simplification des commandes, qui est la plus grosse étape des développeurs : le gameplay sera repensé pour être joué à deux doigts, avec des cartes moins complexes.

Un rééquilibrage général sera également mis en place, pour que les parties soient équivalentes à 15 minutes, pour que ça ne demande pas trop de temps. On imagine que le jeu va faire un véritable carton l'année prochaine qui a été présenté pendant le keynote des iPhone 12.



Pour les plus impatients, une première bêta devrait faire son arrivée à la fin de l'année ! Que pensez-vous de l'arrivée de League of Legends: Wild Rift ?



Source