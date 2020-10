Voici la nouvelle boîte des iPhone sans écouteurs ni chargeur

Hier à 21:37

Medhi Naitmazi

A moins d’une semaine du lancement officiel des iPhone 5G, voici le nouvel emballage d'Apple pour ses smartphones. Une vidéo du YouTuber Rjey montre un iPhone 11 et, plus important encore, la nouvelle boîte dans laquelle il entre maintenant, lui et tous les autre iPhone.

Apple a retiré les écouteurs, le chargeur et un autocollant

Lorsque Apple a annoncé ses nouveaux modèles, les iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max, il a également confirmé qu'il retirerait l'adaptateur secteur et les EarPods de la boîte. Désormais, la boîte d'un nouvel iPhone comprend le téléphone lui-même, un câble Lightning vers USB-C, ainsi que la documentation et un autocollant.

Il a également été rapporté après le keynote qu'Apple changerait l'emballage de toute sa gamme d'iPhone, y compris les générations précédentes comme l'iPhone 11, l'iPhone XR et l'iPhone SE. Rjey a acheté un iPhone 11 RED et, bien sûr, il l'a reçu dans le nouvel emballage minimal d'Apple.



En plus de retirer le chargeur et les écouteurs EarPods, il semble qu'Apple ait également réduit le nombre d'autocollants fournis avec un iPhone de deux à un. Une petite mesquinerie.



Rjey a comparé la taille de la nouvelle boîte iPhone 11 à celle de l'iPhone 8 et de l'iPhone 5S, et vous pouvez certainement remarquer que la suppression des accessoires a abouti à une boîte qui prend beaucoup moins de place. Apple affirme que cette décision entraînera l'équivalent environnemental de retirer 450 000 voitures de la route chaque année.





