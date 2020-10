unmemory : le jeu d'histoire narratif qui fait du bruit

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

Dans notre sélection de sorties jeux de cette semaine, vous avez pu apercevoir un certain unmemory (v1.04, 1,2 Go, iOS 13.0), qui mérite un peu plus qu'une simple mention.



Nous profitons donc du week-end pour mettre en avant la nouvelle création de Plug In Digital, qui prend la forme d'une histoire narrative interactive vous plaçant dans la peau d'un enquêteur.



Pour voir à quoi cela ressemble, voici le trailer du jeu :

unmemory : l'intersection de la littérature et du jeu

unmemory raconte l'histoire d'une personne qui traque l'homme qui a assassiné sa petite amie, membre d'une bande de voleurs de femmes. La difficulté de retrouver le meurtrier est cependant accrue par le fait que ce dernier souffre d'une forme rare et incurable de perte de mémoire. À l'aide de notes, d'images et de messages enregistrés, il devra résoudre le mystère et peut-être, seulement peut-être, découvrir une vérité gênante dans ce [b]thriller des années 90 mélangeant amour, vengeance et souvenirs perdus.

En donnant vie à unmemory, les développeurs de Plug In Digital avaient l'objectif de proposer un mélange de lecture interactive, histoire et mécanique de puzzle.



Le jeu comporte 8 chapitres et 8 heures de jeu, et est disponible au prix de 4,99€.

Télécharger unmemory à 4,99 €