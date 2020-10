Reeder 5 : la nouvelle version du lecteur RSS disponible sur Mac et iOS

Il est le lecteur RSS le plus connu sur nos appareils iOS, et depuis quelque temps sur macOS : les développeurs de l'application Reeder (v5.0, 13 Mo, iOS 14.0) viennent de passer la cinquième avec de belles nouveautés.



Pour les principales arrivées au sein de l'utilitaire, on parle notamment de l'arrivée de la synchronisation iCloud ou encore les widgets d'écran d'accueil.



De quoi asseoir encore plus la popularité de l'outil RSS...

Reeder 5 se met à l'heure d'iOS 14 et d'iCloud

Synchronisez tous vos flux et articles avec iCloud. Reeder 5 est livré avec un service RSS / Feeds intégré qui gardera tout synchronisé sur tous vos appareils. Bien sûr, cela est facultatif. Vous pouvez toujours simplement utiliser l'un des nombreux services tiers pris en charge par Reeder.

Vous l'aurez compris, pour cette cinquième version, les développeurs de Reeder ont misé sur une synchronisation des articles sur iCloud, autres qu'en passant par les services tiers disponibles au sein de l'outil.



Ce n'est pas tout puisqu'il est également possible de retrouver la prise en charge des widgets d'écran d'accueil : les widgets vous permettent d'afficher les articles les plus récents sur votre écran d'accueil et vous pouvez configurer les widgets pour n'afficher que les éléments de certains flux.

