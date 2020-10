Anker lance la eufy Video Doorbell 2K Pro

Il y a 57 min

Julien Russo

On ne le dira jamais assez, on adore les produits de la marque Anker ! À chaque fois on retrouve la qualité, la durée de vie et une assistance formidable quand on a besoin d'elle. L'entreprise via sa marque eufy vient de lancer une nouvelle sonnette-caméra avec un enregistrement sans interruption de cinq jours !

Voici la eufy Video Doorbell 2K Pro

Depuis plusieurs années, Anker s'épanouit avec sa marque eufy spécialisé dans les robots aspirateurs, mais aussi dans les caméras de sécurité. L'entreprise propose depuis pas mal de temps des sonnettes connectées sur un marché ultra concurrentiel avec de très gros concurrents comme Netatmo ou encore Nest.

Pour combler une demande toujours plus exigeante, eufy vient d'annoncer et de commercialiser cette nuit aux États-Unis l'eufy Security Video Doorbell 2K Pro.

Elle est disponible en exclusivité dans les magasins Best Buy et sur son site en ligne, elle devrait arriver par la suite en Europe où Anker sait que la demande est très importante !



Comme d'habitude, eufy ne nous déçoit pas avec ce nouveau modèle de caméra au design haut de gamme. Les caractéristiques sont convaincantes, on retrouve un enregistrement et une diffusion du flux en résolution 2K (2560x1920) avec en plus le HDR.

L'eufy Security Video Doorbell 2K Pro intègre deux assistants vocaux, celui de Google et d'Amazon. La sonnette caméra propose aussi un audio bidirectionnel qui vous permettra de parler avec un livreur qui est à votre porte, même si vous êtes loin de chez vous.

La sonnette vidéo 2K est aussi conçu résister aux conditions climatiques à l'extérieur. Qu'il neige, qu'il est une averse ou qu'il fasse 35 degrés, elle résistera ! Pour la fixer proche de votre porte, eufy a mis en place des agrafes intelligentes.

Vous allez me dire... "T'es gentil Julien, mais toutes les sonnettes caméras proposent ces caractéristiques dites basiques...". Mais qu'est-ce qui justifie alors le mot "Pro" dans ce nouveau produit ?

Les développeurs d'Anker ont travaillé sur un traitement d'image Al local, cette sonnette caméra est donc capable de reconnaitre les visages, elle pourra donc facilement vous dire quand il s'agit de quelqu'un de la famille ou de votre livreur UPS qui vous livre à chaque fois vos colis.

Ce qui est agaçant avec les sonnettes caméras c'est qu'elle vous envoie parfois des notifications sur votre iPhone, pour rien. Dès qu'un chat ou un oiseau va passer : notification. Dès qu'une voiture passe devant chez vous : notification. Avec l'eufy Video Doorbell 2K Pro vous n'aurez plus ce problème puisque la sonnette-caméra inclut un filtrage qui exclut les animaux et les véhicules. Vous recevrez désormais de réelles notifications d'activités qui ne seront plus perturbées par ce qui se passe autour de votre logement.



L'autre particularité de ce nouveau modèle, c'est sa capacité d'enregistrement. l'eufy Video Doorbell 2K Pro intègre une capacité de stockage de 32 Go, vous pourrez y stocker jusqu'à 5 heures d'enregistrement en continu. Eufy a expliqué que tout est stocké localement avec un cryptage de "niveau militaire", tout est accessible via l'application eufy Security, sans abonnement cloud !

Des "moments" générés via la reconnaissance faciale et la détection de mouvement se démarqueront de l'enregistrement.



Pour ceux qui achèteront l'eufy Video Doorbell 2K Pro vous aurez avec un "haut parleur" à installer chez vous. Quand quelqu'un appuiera, vous entendrez sonner (comme une sonnette classique), avec ce modèle de caméra vous pouvez avoir jusqu'à huit sonneries différentes et c'est vous qui choisissez le niveau de volume. Tout se fait depuis l'application dédiée, elle est accessible sur iOS et Android !

Pour la disponibilité en France, c'est pour l'instant le flou, mais ce petit bijou de technologie (qui est en exclusivité Best Buy aux États-Unis au tarif de 170 dollars) verra probablement le jour en Europe avec une disponibilité sur Amazon et chez les autres revendeurs !

On reste attentif.



