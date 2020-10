Apple Music TV : une diffusion en direct 24h/24 et 7j/7 avec clips et émissions

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Petite surprise d'Apple aujourd'hui avec le lancement d'Apple Music TV, un flux en direct qui fait office de chaîne télévisée musicale. Car oui, on parle d'une diffusion en direct 24h/24 et 7j/7 avec des clips, des émissions et des exclusivités mondiales.



Pour le moment disponible qu'aux États-Unis, cette dernière est disponible dans l'application ‌Apple Music‌ ainsi que dans l'application Apple TV.

Apple Music TV : la chaine musicale made in Apple

Les utilisateurs aux États-Unis pourront donc regarder ‌Apple Music‌ TV, un flux en direct dont le seul but est de diffuser des clips vidéos, des émissions autour de la musique ainsi que des premières mondiales.



Pour ce faire, il suffit d'ouvrir l'application Apple Music puis de se rendre dans l'onglet Parcourir, puis d'appuyer sur Apple Music‌ TV mis en avant depuis aujourd'hui. Du côté de l'Apple TV, Apple Music TV est également mis en avant, il suffit de scroller quelque peu vers le bas.



Le nouveau service a commencé avec les 100 chansons les plus diffusées aux États-Unis sur ‌Apple Music‌, et la Pomme a indiqué que chaque vendredi, de nouvelles vidéos seront dévoilées.



Source