Bruno Le Maire souhaite taxer les géants du digital en décembre

Corentin Ruffin

On le sait, la France veut faire payer les GAFA et a mis en place une taxe pour les grandes entreprises du high-tech, qui a finalement dû être stoppé le temps de négocier avec l'OCDE (organisation de coopération et de développement économiques).



Malheureusement, les discussions avec les 140 pays n'ont pas abouti, forçant le pays à revoir sa stratégie qui vient d'être dévoilée par Bruno Le Maire, actuel ministre de l'Économie.



La France va donc mettre en place une "taxe sur les géants du digital en décembre prochain".

Bruno Le Maire veut taxer les géants du digital

Après la suspension de la perception de la taxe auprès des GAFA, suite à une négociation échouée avec l'OCDE, Bruno Le Maire veut tout de même taxer les géants du digital, dès le mois de décembre.

La France doit être fière d'être l'un des premiers pays en Europe, avec l'Espagne, avec l'Italie, avec l'Autriche à percevoir une taxation juste sur les gens du digital, dont je rappelle qu'ils sont les seuls vainqueurs de cette crise.

En attendant que les pourparlers avec l'OCDE aboutissent, ce qui pourrait être le cas dès la mi-2021, ces nouvelles règles pourraient rapporter 200 milliards de dollars par an.



Pour rappel, et à titre d'exemple, Facebook a affiché un chiffre d'affaires de quasiment 70 milliards de dollars en 2019, pour seulement payer 8,46 millions d'impôts en France.

