Covid-19 : Les apps de traçages européennes commencent à communiquer entre-elles

Il y a 4 heures

Julien Russo

Au début de la pandémie, on se disait "C'est loin, c'est en Chine, on ne risque rien". Finalement, on s'est rapidement rendu compte que ce virus n'a aucune frontière et voyage comme bon lui semble ! Aujourd'hui, une personne infectée peut se déplacer dans toute l'Europe et propager le Covid-19 avec elle, sans le savoir. Pour lutter contre les nouvelles infections, la Commission européenne a indiqué commencer à tester la communication entre les applications de traçage.

Une communication internationale pour plus d'efficacité

Aujourd'hui, presque chaque pays européen possède une application iOS et Android pour tracer les cas de Covid-19. Le principe est simple, une personne peut déclarer (après s'être fait tester positif) qu'elle a été infectée au Covid-19. Les autorités sanitaires lui communiquent un code qu'elle saisit dans son application de traçage, une alerte est immédiatement envoyée à toutes les personnes qu'elle a croisées, sous réserve qu'eux aussi aient téléchargé l'application.



Ce que veut aujourd'hui la Commission européenne c'est une communication entre toutes les applications développées par les pays européens. Autrement dit, un français qui aura téléchargé StopCovid pourra alerter un italien qui a installé l'app de son gouvernement.

Pour l'instant, l'Europe expérimente cette nouvelle fonctionnalité avec 3 applications de traçage de Covid-19. La situation est considérée comme urgente puisque dans de nombreux pays européens, le virus a pris un second souffle et continue à se propager d'une façon extraordinaire !



La Commission européenne a mis en place une "passerelle" commune qui permet aux applications de fonctionner en homogénéité entre tous les pays.

Les utilisateurs n'auront besoin d'installer qu'une seule application. Lorsqu'ils se rendront dans un autre pays européen participant, ils continueront de bénéficier du traçage des contacts et de la réception des alertes, que ce soit dans leur pays d'origine ou à l'étranger.

L'expérimentation va accélérer à partir de la semaine prochaine avec les applications de la Lettonie, de la République tchèque, du Danemark et de l'Espagne.

Pour expliquer ses intentions, la Commission européenne propose cette image explicative qui montre à quel point cette idée peut s'avérer utile. Surtout pour les Français qui voyagent à l'étranger, puisque c'est nous qui risquons d'être le plus sujets à la propagation du Covid-19 dans le reste de l'Europe ! Oui... Il n'y a qu'en France qu'on retrouve plus de 30 000 nouveaux cas par jour (sans parler des États-Unis, l'Inde et le Brésil).

Cette nouvelle passerelle pourrait venir s'installer sur 20 applications de traçage actuellement actif partout en Europe :

L'échange de données avec le serveur passerelle est réduit au minimum. Le serveur recevra et transmettra efficacement des identifiants arbitraires entre les applications nationales. Aucune information autre que des clés arbitraires, générées par les applications, ne sera traitée par la passerelle. Les informations seront anonymes, cryptées, limitées au minimum requis et conservées uniquement le temps nécessaire pour assurer le traçage des infections. Il ne sera pas possible d'identifier des personnes physiques ni de suivre l'emplacement ou le mouvement des appareils.

La passerelle sera hébergée dans un centre de données de la Commission située au Luxembourg, le système sera fonctionnel jusqu'à que le vaccin ait été trouvé, il sera après complètement désactivé. La passerelle a été développée par T-System une société contrôlée par le célèbre Deutsche Telekom.

La grosse mise à jour de StopCovid (enfin non... Tous Anti-Covid) n'inclura pas cette passerelle.

À noter qu'officiellement, l'application Française et Hongroise ne sont pas compatibles avec cette nouveauté de la Commission européenne, mais celle-ci s'est engagée à trouver une solution dans les plus brefs délais.

The virus does not stop at borders.



To exploit the full potential of tracing apps, we have set up an EU-wide system to make national coronavirus apps interact with each other.



Today the system goes live with the corona apps of 🇩🇪 🇮🇪 🇮🇹.#StrongerTogether #StaySafeEU pic.twitter.com/caHo4tvSJr — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) October 19, 2020

