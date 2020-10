Pango Bakery : une course d'obstacles dans une pâtisserie

En ce début de semaine, quoi de mieux que de faire la découverte d'un jeu tout frais au sein de l'App Store ? En effet, un certain Pango Bakery (v1.0, 223 Mo, iOS 10.0) vient embellir un peu plus l'énorme catalogue que représente le magasin d'application de la Pomme.



Développée par Studio Pango, cette nouvelle création nous emmène dans une pâtisserie, afin de suivre les différentes étapes de l'élaboration d'un gâteau.



Voici la bande-annonce :

La pâtisserie Pango ouvre ses portes!



Pour satisfaire ses clients très gourmands, Pango utilise un four magique.



Franchis la porte de ce four et suis l'extraordinaire parcours de sa recette : glisse sur le tapis roulant, saute de bloc en bloc, utilise des loopings, des escaliers, traverse le flipper, actionne la grue, emprunte l'ascenseur, évite les marteaux...